La colombiana Diana Cerón se ha hecho famosa con los Códigos Sagrados, una herramienta espiritual para vivir mejor 

Tiene 300 mil seguidores en YouTube, y fundó Mentor U en Estados Unidos desde donde dicta cursos virtuales como la maestría que está a punto de comenzar.

Estudió derecho en la Universidad Javeriana con un master en administración en la Universidad de Phoenix y en Barcelona y después de haber sido una exitosa profesional en el mundo de la comunicación corporativa, Diana Cerón le dio un giro a su vida y siguió el camino de la espiritualidad.

Encontró su realización y la posibilidad de ayudarle a los demás conectándose con poderes superiores. Descubrió el valor de una herramienta: los Códigos Sagrados de Agesta. Una práctica espiritual que ha despertado el interés de miles de personas por su sencillez y efectividad. En ciertos momentos, la búsqueda interior conduce a otros lenguajes.

Para miles de personas, ese lenguaje se expresa en números: Códigos Sagrados, a través de los cuales es posible conectarse con un poder superior sin intermediarios.

Un lenguaje espiritual para estos tiempos

Los Códigos Sagrados son secuencias numéricas canalizadas por José Gabriel Uribe, conocido como “Agesta”, quien desde el año 2013 ha transmitido miles de mensajes y códigos entregados —según sus canalizaciones— por seres de luz y maestros espirituales.

Estas secuencias numéricas, que se repiten generalmente 45 veces, funcionan como llaves vibracionales que permiten una conexión directa con el cielo, facilitando procesos de sanación, protección, limpieza energética, abundancia, crecimiento personal y espiritual. Son fáciles de usar porque no requieren rituales complejos ni intermediarios, lo que los convierte en una herramienta accesible para cualquier persona, sin experiencia previa o sin preferencia de religión.

Diana Cerón con su libro “La Magia de los Códigos Sagrados de Agesta”

Más allá de la fe, la experiencia

La relación de Diana Cerón con los Códigos Sagrados no nació desde la teoría, sino desde la necesidad personal y la experiencia directa. A lo largo de los años, Diana se ha dedicado a estudiar, organizar y compartir este conocimiento y se convirtió en una referente de este lenguaje espiritual. Su trabajo ha acompañado a más de 130.000 estudiantes en procesos de transformación personal, sanación y expansión de conciencia.

Quienes se acercan por primera vez suelen hacerlo con escepticismo. Sin embargo, muchos testimonios coinciden en algo inesperado: la rapidez con la que se experimenta una sensación de conexión y claridad. Algunos hablan de sanación, otros de cambios en su abundancia; otros, simplemente, de una paz interior que no encontraban por otros medios.

Para Diana Cerón, el verdadero valor de los Códigos no está en el resultado inmediato, sino en el proceso:

“buscar primero la conciencia, elevar la vibración, limpiar lo interno para que lo externo comience a ordenarse. Los Códigos Sagrados ayudan a subir tu vibración y a transformar tu realidad.”

Diana Cerón ha dedicado años a estudiar, recopilar y organizar las canalizaciones que abarcan desde la sanación física y emocional hasta el desarrollo de la intuición, la protección y limpieza energética, la abundancia y la paz interior.

El expertismo acumulado ha llevado a estructurar una Maestría en Códigos Sagrados que dicta desde Mentor U-, una experiencia espiritual gratuita a la que se puede acceder con este enlace

https://mentoruniversity.info/mcs2026-3/

El programa consta de 15 sesiones distribuidas en tres semanas, inicia el 9 de febrero y se transmite en vivo, quedando grabado para quienes no puedan asistir en tiempo real.

Todo el contenido de la maestría es gratuito, respetando el principio fundamental de los Códigos Sagrados: su libre distribución.

La maestría será impartida a través del canal de Youtube de Diana Cerón (@Dianaceron), permitiendo el acceso abierto a personas desde cualquier parte del mundo.

Uno de los aspectos de esta maestría, es que está dirigida tanto a personas que nunca han trabajado con Códigos Sagrados como a quienes ya han participado en ediciones anteriores. Cada versión es distinta, ya que integra nuevas canalizaciones, enfoques y aprendizajes.

Una invitación abierta a la transformación

La Maestría en Códigos Sagrados 2026 no es solo un curso, sino una invitación a elevar la conciencia y recordar que cada ser humano tiene la capacidad de crear su propia experiencia de vida.

En palabras de Diana Cerón:

“Cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás llega por añadidura. Los Códigos Sagrados nos ayudan a limpiar, a elevar nuestra vibración y a recordar quiénes somos realmente”.

Los lectores interesados en inscribirse pueden hacerlo de manera gratuita a través del sitio oficial:

https://mentoruniversity.info/mcs2026-3/

*Con información suministrada por Mentor U

