¿La lógica del beneficio inmediato está acabando con el ansia de conocimiento?

Resistir a la tendencia de priorizar la utilidad a cualquier otra cosa que signifique imaginar, crear para darle importancia a aquello que no se puede pesar ni medir

abril 26, 2022

El empeño sistémico en medirlo todo por el rasero del utilitarismo que impone el mercado, es un llamamiento a la resistencia frente al ímpetu de lo rentable y de lo inmediato.

Tendencia a anteponer la utilidad a cualquier otra cosa, que subraya la necesidad de imaginar, de crear, y de darle importancia a aquello que no se puede pesar ni medir.

Invitando al mismo tiempo a reflexionar sobre la idea contraria, la inutilidad de aquello que creemos no sólo útil, sino indispensable para nuestra vida, como fruto de un calculado propósito de la publicidad.

Manifiesto no contra el beneficio económico, sino contra lo que se convierte en un fin exclusivo, ya que hoy en día impera una concepción que considera sólo útil aquello que genera dinero. Paradójica utilidad, que no es la misma en cuyo nombre se consideran inútiles todos los saberes humanísticos que no producen beneficios.

Que, si se le da importancia, sólo seremos capaces de producir una colectividad sin memoria. Colectividad que acabará por perder el sentido de sí misma, y en ese momento, será difícil imaginar que pueda desempeñar un papel en la tarea de hacer más humana la humanidad.

Puesto que la lógica del beneficio inmediato no solo se manifestará en la economía, sino también en el hedonismo, en el afán de primar nuestros deseos sin preguntarnos si son auténticas necesidades y cómo puedan afectar al bien común.

Necesidad de volver a fijar el foco en una serie de saberes como la literatura, la filosofía, o el arte, 'que no producen tantas ganancias, pero sirven para alimentar la mente, el espíritu y, sobre todo, evitar la deshumanización de la humanidad'. Puesto que 'la dictadura del provecho ha alcanzado un poder que está fuera de cualquier límite, no habiendo aspecto de la vida que no esté dominado por el utilitarismo'.

No sólo en los intercambios comerciales, sino también en los intercambios humanos y, desgraciadamente, en la educación. 'Instituciones educativas que son cada vez más empresas, y en vez de estudiantes, tienen clientes. Y dado que el cliente siempre tiene la razón, la calidad de la enseñanza merma en favor de la rapidez con la que se quiere conseguir un título'.

Por lo tanto, es necesario 'reforzar todas las actividades culturales que como instrumento ayuden a que podamos ser mejores y que contribuyan a formar como seres verdaderos a las nuevas generaciones'. Puesto que el conocimiento es quien hace libre a las personas, al otorgarles capacidad crítica y de reflexión.

Por esa razón, en los tiempos de crisis, en lugar de mermar el gasto en educación, se debe duplicar. Ya que la dignidad del hombre no viene de la cantidad de dinero que posee, sino de sus virtudes.

En un mundo profundamente orientado hacia la búsqueda del éxito y del poder, donde la riqueza es la medida de todas las cosas. En lugar de, por ejemplo, como respuesta a la crisis acabar con el problema de la corrupción, en un contexto en el que no sólo hay corrupción en todos los estados, sino también en las grandes empresas.

Riqueza y poder que solo genera falsas ilusiones, haciendo caer a la gente en un error que ya señalaba Séneca (Corduba, 4 a. C.- Roma, 65 d. C.), el de 'valorar a las personas por los hábitos que visten y no por lo que son'. Aplicando una lógica en la que se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas, convirtiendo las ganancias en el fin mismo y olvidándose de la gente.

Lógica por la que, en muchas naciones del orbe, la educación es asfixiada y la cultura es apuñalada mediante la promoción de la ignorancia. Al mutilar el conocimiento desconociendo el principal legado transmitido por nuestros antepasados, sobre la importancia de aprender a razonar de forma autónoma, entendiendo que 'la armonía interior viene del ser y no tanto del tener'. Legado que nos ha dejado una lección de vida: «en el cercano futuro tendremos que decrecer, no para vivir peor, sino para aprender a vivir mejor con menos».

Pues la lógica del beneficio inmediato llevada al extremo, terminará acabando con el ansia de conocimiento, destruyendo la lógica de la vida. Esencia del hombre como ser racional, que consiste en el desarrollo de su potencial, construyendo a partir de la experiencia acumulada por las generaciones anteriores.

Donde 'tener lo suficiente, es querer lo que se tiene y no tener todo lo que se quiere'. 'Saberes cuyo único pecado es ser inmunes a toda aspiración al beneficio, lo que constituye una forma de resistencia al utilitarismo, a los egoísmos del presente y un antídoto contra la barbarie de lo que hoy se considera como útil'.

Necesaria reivindicación de los saberes humanísticos, de la investigación científica en general y de la dignidad humana en particular, que permitirá a través del conocimiento y la educación liberal, rescatar valores que por regla general se ven mermados por el abandono institucional.

Antes que el ser humano pierda la capacidad de reflexión y de argumentación racional, para identificar plenamente todo lo que contempla y le rodea. Puesto que la crisis ha hecho esa lógica más visible, ya que actualmente vivimos más una crisis moral que económica.

«Las reducciones propuestas por los gobiernos en el presupuesto de las ciencias, de las letras y de las artes, son doblemente perversas. Insignificantes desde el punto de vista financiero, y nocivas desde todos los demás puntos de vista. Invierno de la conciencia que, para recordar con Montaigne, 'es el gozar, no el poseer, lo que hace a los hombres felices'. Como un reto que hoy plantea la cultura a las personas y a la sociedad, que es una forma de cuestionar el poder omnímodo del dinero».

Referencia. Libro de Nuccio Ordine: 'Manifiesto. La utilidad de lo inútil". Profesor de la Universidad de Calabria (Rende - Italia). Profesor visitante de centros como Yale, Paris IV-Sorbonne, CESR de Tours, IEA de París, el Warburg Institute o la Sociedad Max Planck de Berlín. Miembro del Harvard University Center for Italian Renaissance Studies y de la Fundación Alexander von Humboldt