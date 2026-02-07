¿Quién es el hombre capaz de escribir extensos libros sobre la antigüedad que se venden como pan caliente?

Santiago Posteguillo es un profesor que se atrevió a romper el molde y convirtió la antigua Roma en un fenómeno de masas

Santiago Posteguillo, el destacado escritor español de novela histórica que ha escrito libros que rompen récords de ventas, estuvo en Colombia recientemente. Su visita estuvo enmarcada por las actividades del Hay Festival que cada año se realiza en Cartagena de Indias.

Su última novela “Los tres mundos”, que narra la historia de la conquista de las Galias por los romanos comandados por Julio Cesar entre el 58 y el 51 a.C. entremezcla la historia de Roma, Egipto y la Galia en una trilogía que ha vendido más de 5 millones de copias. Lo anterior resulta notable porque, en esta era dominada por la brevedad de plataformas como X y por una tendencia decreciente en el hábito de la lectura, una extensa saga como esta, de más de 1.000 páginas por tomo, exige un compromiso de los lectores que no es fácil de lograr. El propio Posteguillo atribuye parte del éxito a una narrativa audiovisual y muy dinámica, presentada en capítulos cortos y segmentados.

Santiago Posteguillo nació en Valencia, España, en 1967 y aún conserva la sencillez y el espíritu pedagógico de su etapa como profesor de Literatura en la Universidad Jaume I de Castellón, oficio que ejerció hasta 2023. En una conversación en Cartagena mencionó que su objetivo principal es que el lector disfrute explorando la Roma que cimentó la cultura occidental, abstrayéndose de la realidad actual, para viajar y sumergirse en mundos que a menudo son más interesantes que los tiempos presentes.

Para recrear esos mundos y construir su relato, Posteguillo se apoya en una rigurosa documentación histórica, llegando incluso a analizar los escritos del propio César, quien como buen líder buscó que prevaleciera su versión de los hechos. Además, el autor reconoce que viaja y visita personalmente los sitios arqueológicos donde sucedieron los hechos históricos para comprender las decisiones estratégicas de los protagonistas.

No obstante, como buen escritor, se permite algunas licencias creativas en los diálogos, e imagina desenlaces posibles para hechos no esclarecidos, como el destino final de Espartaco, el gladiador tracio que llegó a comandar un ejército de 120 mil guerreros que se rebelaron contra la República de Roma entre los años 73 y 71 a.C (relatado en “Maldita Roma”, el segundo tomo de la saga de Julio Cesar) y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Incluso, en un gesto de nostalgia, hace un guiño a su infancia y adolescencia e incluye a personajes de la serie de historietas Astérix y Obelix, en una escena verosímil en el contexto de la conquista de las Galias que le arranca una sonrisa al lector.

Para el autor, Roma formó a Occidente, por lo tanto, sus líderes mantienen una vigencia absoluta. De ahí que elija personajes que le despiertan su admiración y de los cuales aprende, como Escipión y su nobleza, o Trajano, gobernante ejemplar y luchador activo contra la corrupción; o Julia Domna una mujer capaz de sacar adelante sus proyectos en un mundo de hombres mientras enfrentaba tragedias personales, y Julio César, transformador del mundo, un político que ganó 5 elecciones cumpliendo sus promesas de campaña, y quien fue un estratega militar de tal estatura que hoy continúa siendo estudiando en academias militares de todo el mundo.

Precisamente, en la actualidad Posteguillo se encuentra inmerso en una saga de seis tomos dedicada a Julio César, de la que adelanta un detalle: en esta obra, el tiempo narrativo será diferente al tiempo cronológico. El primer tomo cubre 23 años de la vida de Julio César, el segundo 18 y el tercer volumen se concentra en 5 de los 8 años que permaneció en la Galia.

En este tercer tomo “Los tres mundos”, la trama entrelaza su faceta de estrategia militar en La Galia donde se enfrenta a tribus hostiles marcando los límites del imperio romano que darán origen a lo que entendemos por el occidente europeo, el mundo de los Ptolomeos centrado Cleopatra en su exilio en Roma junto con su padre y el retorno de ambos a Egipto, y las tensiones de los tradicionalistas del Senado con Cicerón, opuestos a las dinámicas del primer triunvirato de Cesar, Pompeyo (esposo de su hija Julia) y Craso.

El valor fundamental de la obra de Posteguillo reside en la humanización de personajes que casi han alcanzado la categoría de mitos, exponiéndolos con sus luces y sombras, sus errores, sus lealtades y la profunda soledad que acompaña al ejercicio del liderazgo.

Le podría interesar: Así nació Buscalibre, la tienda virtual de libros más grande de América Latina

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.