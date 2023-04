.Publicidad.

El pasado 17 de abril, el futbol internacional volvió a ver en acción a Luis Díaz en el partido del Liverpool contra el Leeds United. El extremo colombiano entró al terreno de juego del Elland Road al minuto 81; y después de mas de seis meses sin jugar de manera profesional, volvió al balompié competitivo en la victoria 1-6 del equipo red. Luchito demostró que aun tiene destellos de calidad después de su lesión de rodilla. Sin embargo, además de su regreso, algo en su apariencia también llamó la atención.

Y es que una foto que empezó a rondar en las redes sociales despertó la curiosidad de los seguidores del guajiro. En ella, a Luis Díaz se le ve contento por volver a la canchas; pero tiene un aspecto diferente al que tenía cuando se lesionó en aquel partido contra el Arsenal en octubre del 2022. A Luchito se le ve una quijada mas pronunciada, además de los cambios que ya todos habían notado, su nuevo corte de pelo y su chivera mas alargada.

-Publicidad.-

¿Qué le pasó a Luchito Díaz en la cara? pic.twitter.com/tQecJwTEIg — LaPelotona (@Lapelotonafut) April 18, 2023

| Vea también: La furia desmedida de los hinchas del Once Caldas

Publicidad.

Los comentarios no se hicieron esperar al nuevo estilo del colombiano; y muchos de ellos, en tono burlesco, intentaron descifrar que pasó con Luis Díaz durante su recuperación. "Se encontró con Calamardo guapo", "Se parece a Quico", "Biopolímeros" o "La cirugía no era en la rodilla" fueron algunos de los mensajes al crack de la selección, que se prepara para volver a la titular del Liverpool cuanto antes. Ahora bien, en lo que muchos coincidieron fue en que no importa como luzca el extremo, desde que juegue como nos tiene acostumbrados.