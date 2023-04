.Publicidad.

Una de las actrices colombianas más reconocida dentro de la industria de contenido para adultos es Esperanza Gómez, la caldense de 42 años ha sabido labrarse un camino dentro del cine porno pero también se ha posicionado como una gran empresaria. Sin embargo, muchos de sus seguidores desconocen que la actriz tiene una carrera profesional.

Aunque en varias ocasiones, Esperanza gomez ha asegurado que es diseñadora de modas de profesión, pocos saben que la actriz nunca soñó con la moda y mucho menos ser creadora de contenido para adultos.

En una entrevista con una emisora nacional, a la también empresaria le preguntaron acerca de su niñez y lo que hubiera querido ser si no fuera la mujer que es hoy en día, para sorpresa de muchos Esperanza Gómez confesó que le hubiera gustado estudiar Veterinaria o agronomía.

“Soy campesina, crecí en el campo y me encantan los animales y siempre me ha encantado lo que tiene que ver con plantas y yo juré que iba a ser o agrónomo o veterinaria, pero no fuí ninguna de las dos”.

Después comentó que se fue por otra trama totalmente distinta “Terminé estudiando diseño de modas, yo soy diseñadora de modas, me fuí por ahí y después de eso, me dio por entrar en las industrias de entretenimiento adulto y gracias a esto es que tengo lo que hoy en día tengo y el reconocimiento ”.

