La chambonada de Feid para invitar a Don Omar a una colaboración; lo contactó por Instagram

Feid, quien en estos momentos muchos consideran como el reggaetonero más grande del género urbano, incluso por encima de Bad Bunny, J Balvin o Maluma, estuvo a punto de lograr una colaboración soñada para su hit "Luna". Si hubiera sido más profesional, podría haberla regrabado con uno de los históricos pesos pesados de este género: Don Omar. ¿Qué fue lo que falló?

Todo comenzó hace casi un mes, cuando Feid subió una historia cantando su canción "Luna", combinándola con uno de los mayores éxitos de Don Omar, que también se llama igual. En el posteo etiquetaba a la estrella reggaetonera y le preguntaba a su público: "¿Te imaginás "Luna remix" con el King Kong? En una clara referencia al artista que también es recordado por los clásicos "Danza kuduro", "Pobre diabla", "Salió el sol" o "Guaya guaya".

Pero el mensaje no tuvo respuesta y los internautas comenzaron a especular con que al duro del género urbano simplemente no le interesaba la propuesta. Hace pocos días en una emisora de Estados Unidos le preguntaron por qué dejó en visto a Feid y Don Omar dio su explicación al respecto.

Hay dos detalles con los que Feid no contaba cuando hizo la publicación. El primero, que no siempre Don Omar maneja sus redes, por lo que el famoso reggaetonero nunca vio el posteo del Ferxxo; pero además, por esos días el artista se estaba sometiendo a un tratamiento por un cáncer de riñón.

Probablemente Feid no lo sabía, pero días más tarde el reggaetonero hizo dos publicaciones. La primera diciendo que pronto no tendría cáncer, un comentario que él hizo expresando que pronto estaría curado pero sus fanáticos interpretaron cómo que la situación era mucho más delicada. Y la segunda, al día siguiente, remarcando que ya no tenía ningún rastro de la enfermedad en su cuerpo.

Así que la colaboración nunca pudo darse, porque el artista ni siquiera se enteró de las intenciones de Feid. Aunque "Luna" es una canción que sigue siendo éxito y existe la posibilidad que ahora que Don Omar está curado sí estén viendo la posibilidad de lanzar juntos una nueva versión de la canción.