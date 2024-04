¿Por qué la canción que Feid estrenó en Coachella podría ser la que más dinero le deje en su carrera?

.Publicidad.

Pocos saben que el nombre real de Feid es Salomón, pero su nombre de artista y el seudónimo que le pusieron sus fanáticos, cada vez se vuelven más populares en todo el planeta. Tanto, que el fin de semana fue uno de los invitados en el festival de Coachella.

No fue la organización la que lo puso en la programación, sino que de igual manera que ocurrió con Shakira –que se presentó en un show alterno acompañando a Bizarrap–, el Ferxxo se subió a la tarima con un rapero gringo que se está volviendo muy famoso y se hace llamar Blxst.

..Publicidad..

Es posible que, si al público colombiano le hablan de este californiano de 31 años, que ya ha cantado con figuras top del rap estadounidense como Kendrick Lamar, Ty Dolla $ign o Tyga (quien tiene una canción con J Balvin), no tenga mucha idea de quien se trata.

...Publicidad...

Pero si la referencia tiene que ver con la frase “no me importa la hora, ¿dónde estás? Bebé, cómo es de rico recordar, esta noche solos you and i. Te quiero sentir, then press rewind”, que es una de las partes que canta Feid en la canción, entonces está claro: se trata de la estrella internacional que en su última canción invitó a Feid.

....Publicidad....

| No se pierda: La unión de Feid con uno de los más duros del reggaetón para ...

Las razones por las que esta canción podría convertirse en el mayor éxito de la carrera de Feid

Aunque desde hace varios años los seguidores del Ferxxo andan vendiéndolo como el número uno mundial, lo cierto es que Feid recién está comenzando a andar ese camino. Por ejemplo, los únicos temas que tiene ahora con artistas capaces de hacer en un número uno global son “Perro negro” con el puertorriqueño Bad Bunny, “Bubalú” con el nigeriano Rema y “Niña bonita” con el jamaiquino Sean Paul.

Es posible que Feid sea consciente de este detalle y que, por esta razón, a la par que va haciendo éxitos de discoteca pensados para el público colombiano, poco a poco ha ido buscando esos artistas que podrían llevarlo al siguiente nivel.

En ese orden de ideas, Blxst es una buena apuesta. El rapero californiano viene de lanzar su máximo éxito llamado “Chosen” y ha participado en canciones que revientan plataformas digitales en reproducciones como “Peru remix”, del nigeriano Fireboy DML o “Diehard” del también rapero estadounidense, Kendrick Lamar.

Aunque plataformas como Spotify han sido denunciadas por artistas independientes por ser injustas en el pago de regalías, también es cierto que este tipo de artistas hace canciones que tienen más de 500 o 1000 millones de reproducciones en cada plataforma y que el pago por cada click de una canción suele rondar los 0.005 dólares

Canciones como “Despacito” de Luis Fonsi, “Bailando” de Enrique Iglesias o “Mi gente” de J Balvin, han tenido entre 3 y 6 millones de dólares, solamente reportados por las escuchas de Spotify.

La canción recientemente lanzada del Ferxxo llamada “Luna” tiene más de 430 millones de reproducciones en Spotify. Eso significa que estaría generando entre 4 y 5 millones de dólares, convirtiéndose en la canción de su discografía (y no de las que hace colaborando con otros artistas) que más plata le deje a su marca.