La censura que le quiso imponer Caracol a Mónica Rodríguez para volver al canal

Aunque en su momento la mujer no salió de la mejor forma de Caracol, la volvieron a buscar con la exigencia de que se moderará en redes

La salida de Mónica Rodríguez de Caracol tomó a más de uno por sorpresa, pues la presentadora sin duda alguna era muy querida por muchos de los televidentes del canal. Sin embargo, aunque en su momento se habló de cambios internos del canal, también estuvo la idea de que los pensamientos de la mujer iban en contra del canal. -Desde entonces, la mujer ha estado dedicada a sus redes y en parte a su labor en Canal Uno, como presentadora.

Sin duda alguna, la mujer sigue siendo una de las presentadoras de mayor nivel y talento en la televisión colombiana, quizás es por eso que los Santo Domingo buscaron su regreso. Y es que, pareciese que a Caracol le hace falta Mónica Rodríguez porque en una entrevista, la mujer aseguró que el canal la habría buscado para que volviera . Según relata, incluso tendrían para ella un programa con un formato totalmente nuevo para que ella lo pudiera presentar.

A pesar de la oportunidad de regresar a Caracol, donde Mónica Rodríguez trabajó varios años, parece que hubo algo que a la mujer no le gustó. Aseguró que recibió una llamada en la que le pedían que para volver, necesitaban que se moderará más en redes. Además de ello afirmó que de Caracol ella no se había ido sino que la habían sacado realmente. De una u otra manera buscaban censurar a la mujer, lo que finalmente la convenció de no regresar a este canal.

