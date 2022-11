La pasan mejor que los propios hinchas: los lujos de los voluntarios de la FIFA en el mundial de Catar

El mundial de Catar 2022 es uno de los eventos más comentados actualmente, no solo por su importancia dentro del fútbol, sino también por las particularidades que lo han rodeado, desde las peleas de los hinchas hasta los shows musicales.

Otro de los aspectos de los que se ha hablado es el número de aficionados presentes en el país árabe para vivir la experiencia de la copa del mundo, hay algunos que se lamentan porque no pudieron viajar, sin embargo, resulta que hay una mejor manera para asistir a los partidos.

Recientemente, una persona publicó un video en el que dice que se inscribió como voluntaria para poder brindar su ayuda durante la realización del evento en Catar.

Los voluntarios trabajan en 45 áreas funcionales entre lugares oficiales y no oficiales, dentro de los que se encuentran estadios, campos de entrenamiento, aeropuerto, hoteles, zona de aficionados y transporte público.

En el clip la joven cuenta los beneficios y comodidades que la FIFA ofrece a aquellas personas que desean ser voluntarios.

