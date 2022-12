La sopa y seco que le da el director de Noticias RCN al frívolo Juan Roberto Vargas

Por: Fernando Muñoz |

noviembre 30, 2022

Sin duda, el Mundial de fútbol Catar 2022 se convirtió en un bálsamo para miles de colombianos agobiados por las noticias de inseguridad, la difícil economía y la polarización política que marcaron las primeras planas de los medios de comunicación nacionales en los últimos meses.

Y aunque muchos, principalmente en las ciudades capitales, esperaban este evento deportivo con ansiedad - así nuestra selección no estuviera ausente - otros miles, millones, de colombianos en municipios y poblaciones apartadas no han tenido tiempo de ver ningún partido, porque están más preocupados de que su casa no se vaya el piso, no se inunde y de que su familia pueda comer al menos una vez al día por cuenta de la ola invernal.

En este contexto cuando necesitábamos que los directores de los dos medios de comunicación más vistos de Colombia se pusieran la camiseta por el país y utilizaran sus poderosas pantallas para visibilizar la compleja realidad que vivimos, ambos definieron sus prioridades.

El primero, Juan Roberto Vargas de Noticias Caracol, quien subió al avión para recorrer miles de kilómetros lejos de los problemas de Colombia, llegó a Doha, donde a pesar de su inexperiencia en los temas deportivos decidió hacer parte del robusto equipo que ya tenía el Gol Caracol en Catar y desde allí informar sobre "las curiosidades del mundial".

El segundo, José Manuel Acevedo de Noticias RCN, a quien también lo hemos visto viajando pero "un poco" más cerca. Este señor se inventó una gira a la que bautizó "con toda por los damnificados", Magdalena, Norte de Santander, Chocó y otros departamentos fueron algunos de sus destinos, donde a través de su señal, este noticiero muestra la realidad en esa otra Colombia, la que ni televisor tiene para ver el mundial. José Manuel no solo llevó una cámara, se la jugó por alianzas con la Cruz Roja y otros organismos para canalizar las ayudas en una nación que ya supera los 800 mil damnificados y tres millones de afectados según registran las autoridades.

Hay momentos en los que no se puede ver hacia otro lado y en los que nosotros, quienes estamos detrás de sus pantallas, los necesitamos.

Para el primero, la fiebre mundialista fue la prioridad, los rascacielos de Catar, los Ferraris en las calles y los platos exóticos encabezan la agenda informativa.

Pero para el segundo, "cada loro a su palo", los que saben de fútbol en Catar (el cantante, Andrea Guerrero y Ricardo Henao) y él, José Manuel, en Colombia informando y ayudando, finalmente la labor que debe tener un director.