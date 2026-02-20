- La jugada de Jesurun para mantener a la Selección Colombia en Barranquilla, los Char sonríen

Con una inversión de $35.000 millones y junto a la sede deportiva, la Federación levantó un lugar exclusivo para la Tricolor que refuerza a Barranquilla como sede

Durante un buen tiempo, muchos hinchas fervientes de la Selección Colombia se han planteado la posibilidad de que la Tricolor cambie de casa. Son frecuentes las críticas por la falta de apoyo en el Metropolitano y por los altos precios de la boletería. Sin embargo, Ramón Jesurún cerró en Barranquilla un proyecto que, sin duda, mantendrá por muchos años a la Selección en la ciudad. Una noticia que seguirá beneficiando a los Char y al Metropolitano, que además será renovado. Detrás de esta iniciativa hay una inversión considerable, por lo que buscarán sacarle el máximo provecho.

Un hotel hecho por la Federación: así fue como Jesurun amarró a la Selección Colombia a Barranquilla

De cara al Mundial 2026 y a la despedida que se le hará a varios jugadores históricos, la Federación Colombiana de Fútbol tiene listo un proyecto llamativo en Barranquilla. Se trata de un hotel destinado exclusivamente a la Selección Colombia y ubicado junto a la sede deportiva de la Tricolor en la ciudad. De esta obra se venía hablando desde hace tiempo y terminó convirtiéndose en la excusa perfecta para amarrar al combinado nacional a la ciudad que hoy lidera Álex Char desde la Alcaldía.

El proyecto tuvo una inversión estimada de $35.000 millones y su objetivo principal es reducir varios de los gastos que asume la Federación en cada convocatoria de la Selección. Es decir, disminuir costos de hospedaje en hoteles externos e incluso de transporte entre los lugares de concentración y entrenamiento. Según algunos reportes, la FCF puede llegar a gastar entre 5 y 10 millones de pesos por cada noche de alojamiento durante los partidos.

Este hotel, que se levantó en el sector de Alameda del Río, se suma a las grandes adecuaciones que tendrá el estadio Metropolitano y que le darán una nueva cara a la actual casa de la Tricolor. Por lo que se ha conocido, el complejo contará con cerca de 50 habitaciones y se integra a las canchas y al centro de alto rendimiento con los que ya cuenta el complejo deportivo.

Con esta construcción se refuerza la presencia de la Selección Colombia en Barranquilla y se cierran, en la práctica, las posibilidades para que otras ciudades aspiren a ser sede permanente. Una noticia que incluso ha sido bien recibida por el clan Char y que, sin duda, seguirá representando una ventaja política y deportiva para la capital del Atlántico.

