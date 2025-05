La casa de Mamá Vila en Valledupar que guarda los secretos de Diomedes Díaz y Martin Elías

.Publicidad.

Las Dos Orillas visitó la casa de Mama Villa, la casa que Diomedes Díaz le regaló a su mamá en Valledupar y que hoy guarda los recuerdos más íntimos de la vida privada del ídolo del vallenato. Mamá Villa era oriunda de Carrizal, pero vivió casi toda su vida en aquella casa en el barrio Los Ángeles al norte de la capital del Cesar.

La casa tiene fotografías inéditas de Diomedes Díaz y su hijo Martín Elías, otra gloria de la música, y quien era unido a su abuela Mama Villa y a esa casa donde se transformó en un muchacho sencillo a una estrella. Cuando murió en un accidente de tránsito, a Mama Vila tuvieron que cederla para darla la noticia, pero esto no evitó que entrara en crisis cuando se enteró que el heredero de su hijo Diomedes, había fallecido. De ese golpe, nunca se recuperó.

..Publicidad..

Mamá Vila y su nieto Martin Elías

Diomedes Díaz era devoto a la Virgen del Carmen. La cargaba en su collar y en una moneda de bronce, y cuando viajaba la metía debajo del asiento en el que se hacía. Le prometió hacerle una iglesia en Valledupar, pero ese mismo año que anunció lo que haría en conmemoración a su virgen “de la buena suerte” murió el 23 de diciembre de 2013.

...Publicidad...

l Le recomendamos: La casa abandonada de Diomedes Díaz en Valledupar por la que se pelean sus esposas

....Publicidad....

No es un secreto que el hijo querido de Mamá Villa era Diomedes quien le ayudó cuando eran pobres, él vendía limones y le daba lo poco que recogía para la comida. Ya convertido en cantante famoso, Mamá Vila lo regañaba, le decía que no bebiera tanto, pero él la tranquilizaba. El día que Diomedes no llegaba a dormir, su mamá se preocupaba, él ya sabía que así se demorara una semana en parranda, debía llegar a la casa de Mamá Vila, sin importar el día ni la hora. Su papá Rafael Díaz también lo regañaba. La última vez que lo recuerda su familia es cuando los invitó a una cena en su casa en el barrio Los Ángeles donde vivió con su última mujer Consuelo Martínez.

Entérese de más detalles de Mamá Vila en este recorrido al interior de su casa:

l Le recomendamos: La Margarita del Ocho, el restaurante de Fabio Ochoa que terminó en manos del hijo de Diomedes Díaz