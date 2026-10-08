- La campaña para entregar becas universitarias que logró unir a los poderosos grupos económicos del país

Vamos pa’lante, iniciativa de la Universidad de Los Andes y Caracol Radio que busca recoger 10 mil millones ya sumó a Colpatria de los Pacheco y Olímpica de los Char

La cadena de supermercados Olímpica, propiedad de la familia barranquillera Char, ha hecho una nueva alianza, esta vez con el Grupo Colpatria, de los Pacheco Cortés. El acuerdo hace parte de “Vamos Pa' Lante”, una campaña social y educativa liderada por la Universidad de los Andes y Caracol Radio, en la que se unieron Olímpica y el Grupo Colpatria. que busca recaudar recursos para financiar becas a estudiantes que los necesiten para terminar sus carreras universitarias.

La alianza entre dos grandes grupos empresariales pone nuevamente a Olímpica en el centro de una estrategia que no solo busca expansión y fidelización, sino proyectos con fuerte impacto social. La cadena que presidie y gerencia José Manuel Carbonell proyecta ingresos de $7,2 billones este año.

En el país existen cerca de 400 tiendas Olímpicas

Los Char han destinado $131.680 millones a la modernización de sus tiendas, la transformación tecnológica de los procesos, y han hecho alianzas con empresas como Terpel, Davivienda, y Promigas.

Con Terpel, Olímpica estableció un acuerdo de fidelización. Los clientes pueden acumular puntos Olímpica a través de la plataforma Vive Terpel y acceder a beneficios en las estaciones de servicio; por su parte, los usuarios de Terpel pueden utilizarlos en los supermercados Olímpica. De esta manera se conectan los hábitos de consumo de ambas empresas.

Con Davivienda se amplió la red de servicios financieros disponible en las tiendas. Desde septiembre de 2026, más de 403 establecimientos y unas 2.800 cajas pueden funcionar como corresponsales bancarios, permitiendo a los clientes realizar depósitos, pagos y retiros sin tarjeta mientras hacen sus compras.

La alianza con Promigas busca sostenibilidad y transición energética. El proyecto contempla la instalación de paneles solares y sistemas de energía renovable en 186 supermercados ubicados en más de 70 municipios. Con una capacidad de 27,3 MW, se pretende reducir costos operativos y avanzar hacia tiendas con menor impacto ambiental.

Mientras los Char fortalecen la operación y la inversión de la cadena, con los Pacheco, a través de Colpatria, llevan la estrategia hacia la educación y la responsabilidad social, fortaleciendo la relación de Olímpica con sus clientes en distintas regiones del país. Esta vez el propósito de la alianza es ayudar a jóvenes con dificultades económicas a realizar sus estudios superiores y, de esta manera, contribuir a reducir la deserción universitaria en Colombia.

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