La campaña la “Tapa Paga” de Postobón le salió cara

La campaña la “Tapa Paga” de Postobón dejó a varios clientes insatisfechos, quienes se quejaron ante la Superintendencia de Industria en cabeza de Cielo Rusinque. La Super terminó multando a la firma matriz del sector de gaseosas del Grupo Ardila. Una sanción o una multa que más que por el monto de ésta, golpea la imagen de un grupo económico emblemático en la industria colombiana.

El año 2023 Postobón utilizó la propaganda la “Tapa Paga”. Donde se prometía que por la compra de bebidas Postobón se podía encontrar una tapa premiada con $ 500 pesos. En la tapa también se ponía el periodo valido para reclamar el premio, que correspondía al lapso del 1 al 31 de agosto de 2023, y el número de tapas premiadas, que fueron un total de 2000.000.

El problema

Varios ganadores de la promoción la “Tapa Paga” no pudieron canjear sus tapas en las tiendas, porqué los tenderos les decían “aquí no aplica”.

Por la sensación de engaño varios clientes decidieron levantar su voz ante la Superindustria. La entidad gubernamental en primera instancia quiso averiguar ¿qué paso con los clientes? La investigación de la Super miró entonces con detenimiento la campaña, la publicidad y las tapas. En efecto, la entidad encontró varias falencias, por ejemplo, no existía información clara o concisa en los carteles. Para los empleados de la Super no se podía saber a ciencia cierta en cuales comercios se podía canjear los 500 de la tapa, no fue la única falla, también se descubrió un total de 101 quejas relacionadas con la validación del premio.

Para la organización gubernamental ya había suficiente información para tomar una decisión sobre la empresa, Postobón, firma insignia del conglomerado Ardila Lülle.

La Sanción

Después de varios meses de investigación, la Superindustria de Cielo Rusinque en la resolución número 746 de 2024 colocó una multa por 143 millones de pesos a Postobón. La organización que tiene de representante legal a Juan Fernando Gómez.

