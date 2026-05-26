La campaña futbolera de Buffalo Wings, con premios y experiencias en sus restaurantes, para vivir la fiesta mundialista

‘Sin miedo a la roja’ es la estrategia de la cadena de alitas que entregará premios como bonos, un televisor de 50 pulgadas y productos en sus restaurantes

La temporada futbolera llegará con promociones, dinámicas interactivas y activaciones especiales en los restaurantes de Buffalo Wings. La cadena presentó oficialmente “Sin Miedo a la Roja”, una campaña que busca convertir cada partido de la fiesta mundialista en una experiencia colectiva para los aficionados al fútbol en Colombia.

La estrategia estará activa durante toda la temporada y tendrá como eje principal la transformación de los restaurantes en espacios inspirados en el ambiente de estadio. La ambientación con los colores de la Tricolor, múltiples pantallas y sonido envolvente hará parte de la apuesta con la que la marca espera atraer a los hinchas durante cada encuentro deportivo.

El lanzamiento de la iniciativa, realizado en la sede de la Calle 93 en Bogotá, contó con la presencia de los exjugadores de la Selección Colombia Faryd Mondragón y Fabián Vargas, además de creadores de contenido y figuras vinculadas al deporte y la gastronomía. En el evento también se realizó el relanzamiento del 'Buffalo', personaje insignia de la marca que será el anfitrión oficial de las activaciones durante la campaña.

Carolina Vargas, directora de marketing de Buffalo Wings, explicó que la campaña nació de las emociones que genera el fútbol. “Entender que el fútbol no se vive solamente desde victorias, sino también desde todas esas emociones que trae el juego, fue parte de la inspiración de ‘Sin miedo a la roja’”, señaló durante el lanzamiento.

¿Qué premios tendrá Buffalo Wings para la fiesta mundialista?

Uno de los elementos centrales de la campaña será la mecánica de fidelización inspirada en las tarjetas rojas arbitrales. Los clientes podrán interactuar con árbitros que les sacarán la tarjeta roja dentro de los restaurantes y registrar sus compras mediante códigos QR, acumulando visitas para acceder a beneficios y premios escalonados.

Según informó la compañía, los consumidores obtendrán incentivos en la tercera, quinta y séptima visita realizada durante la campaña. Entre los premios anunciados aparecen una Coca-Cola, una porción de papas cheese bacon y cinco alitas.

La iniciativa también contempla premios de mayor valor para los tres clientes que más registren facturas del 11 de junio al 19 de julio a nivel nacional. Entre ellos se encuentran un televisor TLC 4K UHD de 50 pulgadas, bonos de consumo por $600.000 y premios adicionales por $300.000.

“Esperamos una temporada llena de fútbol”: directora general de Buffalo Wings

Shirley Rabelly, gerente general y representante legal de Buffalo Wings en Colombia, aseguró que la compañía espera una alta asistencia de clientes durante la temporada deportiva. “Esperamos una temporada llena de fútbol y muy apasionada con todos nuestros clientes, viviendo sin miedo a la roja y disfrutando cada partido”, afirmó.

La cadena señaló que la campaña busca reforzar su posicionamiento como “la casa de los deportes”, aprovechando la expectativa que generan los torneos internacionales de fútbol y el seguimiento de los partidos de la Selección Colombia.

Además de las promociones, los restaurantes tendrán activaciones especiales y dinámicas diseñadas para incentivar la permanencia y la frecuencia de visita de los clientes. La marca indicó que el objetivo es que los aficionados encuentren en sus puntos físicos un espacio para reunirse con amigos y seguir los partidos en grupo.

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