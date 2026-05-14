- La caída de Juan Gonzalo Castaño, el directivo que el Gobierno sacó de Ecopetrol por oponerse a Roa

Llevado a la petrolera por Petro por su opinión sobre el fracking, se retiró de la junta antes de que el Gobierno lo sacara en Asamblea citada solo con ese fin

Juan Gonzalo Castaño alcanzó a estar poco más de un año en la junta directiva de Ecopetrol. Llegó con el respaldo del Gobierno, impulsado por un reconocimiento público del presidente Gustavo Petro a un documento técnico en el que defendía la conveniencia de vender los activos de la petrolera en el Permian, la cuenca petrolera de Estados Unidos que durante años fue presentada como una de las apuestas internacionales más importantes de la compañía. Su salida, sin embargo, terminó marcada por una disputa interna alrededor de la continuidad de Ricardo Roa al frente de la empresa.

La renuncia de Castaño se produjo antes de que se realizara la asamblea extraordinaria solicitada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuyo único punto en el orden del día era removerlo de la junta directiva. La decisión evitó que se concretara una votación que ya se daba por descontada dentro de la compañía y que habría significado un nuevo episodio de tensión en el gobierno corporativo de la principal empresa estatal del país.

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La petición formal de la asamblea quedó consignada en una carta enviada a Juan Carlos Hurtado, quien asumió temporalmente las funciones mientras Ricardo Roa tomaba vacaciones y una licencia no remunerada para atender los procesos judiciales que enfrenta. Roa fue imputado por la Fiscalía por el delito de tráfico de influencias y además sigue bajo investigación por la presunta violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En los últimos meses, la situación jurídica de Roa terminó convirtiéndose en el principal punto de fractura dentro de la junta de Ecopetrol. Según distintas versiones conocidas en círculos empresariales y políticos, Castaño consideraba que mantener a Roa en la presidencia representaba un riesgo reputacional para la petrolera, especialmente en medio de los procesos abiertos por la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral. Esa posición lo acercó a otros miembros de la junta que también tenían reparos sobre la continuidad del directivo.

La relación con el Gobierno empezó entonces a deteriorarse. El mismo ingeniero que meses atrás había sido exaltado por Petro por sus conocimientos técnicos y por su defensa de la transición energética pasó a convertirse en un integrante incómodo para la Casa de Nariño. Dentro de Ecopetrol se daba por hecho que la molestia principal no estaba relacionada con sus posiciones sobre el negocio petrolero ni con la estrategia energética de la empresa, sino con su negativa a respaldar a Roa en uno de los momentos más delicados de su administración.

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Castaño no es un desconocido en el sector de hidrocarburos. Ingeniero de formación y con experiencia en temas energéticos, construyó un perfil técnico que terminó ganando relevancia en medio del debate sobre el futuro de las operaciones de Ecopetrol en Estados Unidos. Su documento sobre el Permian circuló entre funcionarios del Gobierno y directivos de la petrolera en momentos en que la administración Petro buscaba argumentos para defender una estrategia más enfocada a la transición energética y la descarbonización.

Se confirma la salida de Juan Gonzalo Castaño de la junta directiva de @ECOPETROL_SA.



Duro poco, muy poquito.



No salió solo por motivos personales, sino también profesionales.



Parece que no se realizará asamblea extraordinaria. La junta seguirá con ocho miembros. pic.twitter.com/HtMw9zp1we — Mauricio Téllez (@Mauriciotellez) May 12, 2026

Ese respaldo técnico le abrió las puertas de la junta directiva como miembro no independiente. En ese momento, el Gobierno veía en él a una voz alineada con sus prioridades energéticas y con capacidad para discutir temas complejos del negocio petrolero. Pero la coincidencia duró poco.

La tensión aumentó en paralelo con el desgaste que comenzó a enfrentar Ricardo Roa. El directivo, cercano políticamente al presidente Petro desde la campaña presidencial, quedó en el centro de las controversias por las investigaciones sobre la financiación electoral y por las denuncias relacionadas con presuntas gestiones indebidas. Dentro de la empresa, varios sectores empezaron a advertir sobre el impacto que el caso podía tener en la reputación internacional de Ecopetrol y en la confianza de inversionistas.

La salida de Castaño ocurre además en un momento especialmente sensible para la compañía. Los resultados financieros del primer trimestre mostraron una caída de 7,7 % en las utilidades frente al mismo periodo del año anterior, el peor arranque desde la pandemia, pese a que los precios internacionales del petróleo se mantuvieron altos durante buena parte del periodo. Las cifras alimentaron nuevas críticas sobre el manejo corporativo de la petrolera y sobre la estabilidad de su dirección.

Castaño optó por apartarse antes de llegar a una confrontación directa en la asamblea extraordinaria. Con esa decisión cerró su paso por la junta de Ecopetrol: llegó respaldado por el presidente y salió convertido en uno de los directivos que terminaron chocando con el Gobierno a causa del futuro de Ricardo Roa.

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