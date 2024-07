La cafetería en Medellín con el pan de queso y el pandebono más grandes de Colombia; son tamaño XL

.Publicidad.

Colombia es un país con una gastronomía intachable y deliciosa donde se encuentran diferentes amasijos que hacen honor a las tradiciones, costumbres y culturas de cada municipio. Estas preparaciones son a base de harinas, féculas o almidones y se comen como desayuno, onces e incluso cena. En esta cafetería son expertos en hacer el famoso pan de queso y pandebono de gran tamaño.

Dónde venden los pan de queso y el pandebono más grandes de Colombia

Fue la creadora de contenido gastronómico paisa ‘lolacarolafood’ quien asistió al lugar y mostró a sus seguidores las opciones XL que ofrecen a sus clientes. En este caso aseguran que es el pan de queso y el pandebono más grandes de Colombia, acompañados también de un chocolate gigante.

Estos productos deben pedirse bajo encargo y cualquiera de los dos tiene un precio de $80.000 pesos, además alcanzan de 15 a 20 porciones dependiendo de cómo se reparta. Sin embargo, las opiniones y comentarios del video estan un poco divididas por lo que no se puede afirmar si son buenos o no, algunos afirman que el lugar no ofrece buena calidad en sus productos y otros dicen que son bastante ricos.

