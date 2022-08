La cachetada de Luis Díaz a Carlos Antonio Vélez y su séquito. Doblete de lujo en el Liverpool

Solo pasaron tres minutos para que Roberto Firmino asistiera a Luis Díaz y este anotara de cabeza el primer gol del partido. Como una aplanadora paso el Liverpool por encima del Bournemouth, del colombiano Lerma, que solo pudo ver como su compatriota daba una clase de fútbol.

Después de ocho tantos y para cerrar el marcador Luis Díaz apareció desde las alturas para ponerle el número nueve al marcador. Después de un centro de tiro de esquina el colombiano cabeceó al primer palo del arquero y asi como abrió el marcador se encargó de cerrarlo. Bastantes días de gloria acumula el guajiro en el equipo de la cuidad de The Beatles

GOAL Liverpool 9-0 AFC Bournemouth (85 mins)

Liverpool equal the biggest-ever #PL win! Luis Diaz has another!#LIVBOUpic.twitter.com/Xdq8EwvdFS

