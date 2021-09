La buena suerte que le ha traído a Epa Colombia ser lambona con el gobierno

.Publicidad.

La situación de Epa Colombia cambió radicalmente desde su reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y así lo ha dejado en claro con sus propias palabras.

Después de ser reconocida colectivamente como una "vándala y delincuente" por parte de algunos sectores políticos durante su juicio por el accionar que tuvo durante el Paro Nacional del 2019 y de denunciar persecución política a su emprendimiento también por sectores de poder, Daneidy Barrera sorprendió al país con una reunión entre ella y el expresidente Uribe, que ella mismo reconoce le cambió su suerte:

“Por parte del Gobierno ya he recibido apoyo porque yo antes [estaba] cerrada por todo lado, mis puertas estaban cerradas por todo lado. Amiga, en este mundo uno tiene que lamber. Si tú no lambes aquí, te aplastan. Si tú no te unes al enemigo, te acaban”

