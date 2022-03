La astronómica cifra que Tulio Gómez debe pagarle a Osorio para sacárselo de encima

La relación entre ambos está completamente rota pero el dueño del América no puede sacarlo porque no tiene cómo pagarle los más de 2 mil millones de indemnización

.Publicidad.

Que Juan Carlos Osorio siga al mando del América de Cali no hace más que hundir y hundir al equipo en una crisis cada vez peor. Igual que el semestre pasado, el equipo está fuera de los 8 clasificados y necesita empezar a ganar rápido si quiere entrar a la fase final, pero las dos últimas derrotas no ayudan en el objetivo.

No importa el rival, parece que América no tiene reacción y pierde tanto en Cali como fuera de la capital del Valle. La situación es insostenible con un dueño (Tulio Gómez) que no quiere a su técnico y por eso le quitó el poder de decisión de fichajes, además de venderle jugadores importantes dejando al equipo cojo.

-Publicidad.-

El sueño de Tulio es deshacerse de Osorio pero el problema es principalmente económico. La indemnización a pagar si lo quiere sacar en este momento es de 2800 millones de pesos estipulados en el contrato que ambos firmaron en junio de 2021 y que en este momento el equipo no tiene para pagar.

La situación económica del América, como la de muchos otros equipos colombianos, es com0plicada por la pandemia de la cual hasta ahora se vienen recuperando, según el presidente del equipo Mauricio Romero. Un gasto de esa proporción es impensable para el América y lo mejor para el equipo, económicamente, es esperar hasta junio que la labor les sale por 900 millones de pesos.

Publicidad.

Vea también: