La grosería de Juan Carlos Osorio en la casa de Tulio Gómez que destruyó al América

A finales de diciembre, después de un año accidentado, Tulio Gómez invitó a su casa a Juan Carlos Osorio para hablar de lo mucho que le preocupaba el América. A mediados del año pasado el técnico risaraldense, tal vez el más preparado del fútbol colombiano, con pasado como DT incluso en el Manchester City, había llegado al club escarlata como el gran refuerzo para devolverle la dignidad continental a uno de los clubes más ganadores del rentado colombiano.

Pero las cosas no funcionaron. Juan Carlos Osorio no es ni la sombra del entrenador que se convirtió en el primero en ganarle, con una selección mexicana, a la todopoderosa Alemania. Los errores de rotación venían afectando al equipo y, al parecer, situaciones personales, acabaron con la autoridad moral que tenía sobre el equipo el técnico risaraldense.

Entonces, a finales de diciembre, y en un intento por limar asperezas, Tulio Gómez invitó al técnico a hablar a su casa y de paso a de partir teniendo en cuenta la temporada festiva. Pero todo salió mal. A Osorio no le gustó las recomendaciones que le hicieron con la nómina y estalló de la peor forma sin importarle que ahí se encontraran familiares del dueño del América a los que también increpó. La noticia la difundió en su momento Pacho Vélez, periodista de ESPN.

Cuando se les preguntó a las partes afectadas por lo que había pasado esto dijo Tulio Gómez a quienes interpelaron por la situación “Los voy a poner en contexto, porque hubo un rifirrafe entre el técnico y el Comité Deportivo. Nosotros desde hace dos meses venimos trabajando, revisando la nómina que tenemos, viendo que jugadores había que renovar y cuáles deberíamos traer. Ahí tuvimos discrepancias con Míster Osorio; discutimos y alegamos. No hubo ninguna pelea, tampoco maltratos ni machete, no. Discrepancias y quedamos distanciados. Porque el profesor tiene unos conceptos, que se los respetamos pero que no los compartimos. Eso fue lo que pasó”.

Desde entonces la situación está rota. Si Osorio no se va es simplemente porque el América no tiene los más de 2 mil millones de pesos que necesita para salir de Osorio. La pelea ha crecido de nivel, ya es pública. Esto dijo el dueño del América en sus redes sociales:

Dios nos dà las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas!! — tulioagomez (@tulioagomez) March 20, 2022