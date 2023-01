No acaba su tormento: la nueva cirugía de biopolimeros que tiene llorando a Lina Tejeiro

.Publicidad.

Después de dos años que Lina se sometió a su primera cirugía para retirar parte de sus biopolímeros, Tejeiro contó, que se entraría nuevamente al mismo procedimiento tras sufrir, durante meses, dolores fuertes que la alertaron. Desde que se conoció que la actriz y Juan Duque, su más reciente novio, finalizaron su amor en octubre del 2022, sus seguidores empezaron a notar que eran cada vez menos las apariciones de la llanera en redes sociales.

-Publicidad.-

La actriz narro que ha tenidos dolores por las bajas defensas que le causaron los biopolímeros. Infección urinaria, alergia en el cuerpo, amigdalitis, entre otros padecimientos que venía presentando desde mitad del año pasado. “Los dolores en mis piernas y espalda me alertaron. Dos años después de mi extracción me vuelve a hacer reacción, pero ahora en la zona sacrolumbar eso quiere decir que me operan nuevamente y con la la fe puesta en que estas sean las últimas, es muy impredecible, pero espero que esto cierre este ciclo que me ha afectado muchísimo”. Hace unos minutos compartió una foto en bata quirúrgica y tapabocas y escribió “ya vuelvo, espérenme”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lina Tejeiro. (@linatejeiro)

Publicidad.