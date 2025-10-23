La apuesta ecológica que convirtió a Pasto en una ciudad más verde

Los nuevos parques y zonas verdes de Pasto reflejan una visión ecológica que transformó la ciudad y fortaleció su identidad ciudadana

octubre 23, 2025

Durante la administración del exalcalde Germán Chamorro De La Rosa, Pasto vivió una de las más importantes transformaciones ecológicas y urbanas de las últimas décadas. Con visión, compromiso y sentido de pertenencia, se recuperaron amplios sectores de la ciudad que por años estuvieron abandonados, convirtiéndolos en espacios verdes, lúdicos, recreativos, culturales y ambientales.

Tramos emblemáticos como los del río Pasto (sectores 9 y 12), Zarcillejo, Sumatambo, Los Chilcos, el parque de Jongovito y la antigua licorera en la salida al oriente, se han convertido en pulmones urbanos que no solo embellecen la ciudad, sino que también elevan la calidad de vida de sus habitantes. Estos lugares, antes olvidados, hoy son referentes de convivencia, recreación familiar y cultura ciudadana.

Se propone que dichos parques sean oficialmente declarados patrimonio verde de Nariño, garantizando su cuidado y proyección a futuro. Además, se sugiere su utilización como espacios de formación ambiental, encuentros culturales y actividades escolares, especialmente en temporadas como diciembre, donde podrían vestirse de fiesta, luces y alegría, convocando a la familia pastusa en un abrazo colectivo de esperanza, identidad y fraternidad.

Este modelo de ciudad verde debe ser replicado y extendido, no solo como política pública, sino como expresión del alma solidaria y resiliente de Pasto. Nos corresponde hacer nuestros estos espacios verdes, vivirlos, cuidarlos, mejorarlos y utilizarlos como escenarios que nos permitan un sano y saludable esparcimiento. La actual administración municipal y las siguientes deben velar por el cuidado y ornato de estas zonas que se constituyen en ejes de desarrollo y polos de dinamización económica y cultural.

No es nada extraño que propongamos que tanto el Consejo Municipal de Pasto y la Asamblea Departamental de Nariño declaren estos parques como patrimonio de los nariñenses y se busque con ello la destinación de recursos que permitan su desarrollo, conservación y mejoramiento.

Bien puede pensarse en utilizar estos escenarios como una alternativa para innovar nuestro carnaval, exponiendo los majestuosos trabajos de nuestros artistas, recreando la maravilla de nuestras comparsas y grupos coreográficos o impulsando la presentación de nuestros tríos y grupos musicales.

Maravillosa una Semana Santa en paz con la naturaleza, vestida de verde y follaje o declarando un día verde en la ciudad de Pasto, en el cual se convoque a conocer y disfrutar estas obras que sobrepasan las expectativas ciudadanas.

Nuestros reconocimientos, igualmente, al exalcalde del municipio de Pasto, Germán Chamorro de la Rosa, quien tuvo la visión y el carácter para emprender unas obras de tanta envergadura ecológica y ambiental. Su legado está ahí, verde, florecido y al servicio de todos por igual. Ahora, es nuestro turno de empoderarnos de ellos y promover su uso y disfrute ciudadano.

