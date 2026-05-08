La unión de concejales de izquierda y derecha que puso al alcalde Galán contra las cuerdas

Ante la situación de inseguridad por la que atraviesa la capital del país, debida a los delitos de alto impacto que se registran diariamente, dieciséis concejales de Bogotá le enviaron una carta al alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 27 de abril pidiéndole que retire de su cargo al secretario de Seguridad César Restrepo. La carta fue firmada por concejales de los partidos Alianza Verde, Centro Democrático y Pacto Histórico.

En el documento, los cabildantes argumentan que la actual administración de la ciudad no ha cumplido con las metas propuestas en temas de seguridad, y que entre los habitantes de la capital se ha incrementado la percepción de inseguridad y la violencia. Además, no se ha visto una reducción en la tasa de homicidios. Cabe recordar que el alcalde Galán había prometido la reducción de ese indicador a un dígito, algo que no se ha cumplido.

De acuerdo con los concejales firmantes, en 2025 la tasa de homicidios terminó en 14,8 por cada 100 mil habitantes. Además, señalan que el sicariato se ha consolidado en la ciudad, donde el 62,2 % de los crímenes se cometieron con arma de fuego. También afirman que hubo un incremento de 11,5 % en la violencia intrafamiliar y las lesiones personales aumentaron en un 10,2 %. Para los concejales, la disculpa del secretario Restrepo, que achaca la causa de la situación al consumo de alcohol, es una muestra de su inoperancia y de que evade su responsabilidad frente a las evidencias.

En la carta, los concejales afirman que el secretario de seguridad César Restrepo ha demostrado ser incapaz de traducir, tanto el presupuesto como la confianza que le fue entregada por la corporación, en resultados y cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura.

El tema es tan grave que, en un hecho inusual, los concejales tanto de izquierda como de derecha están de acuerdo en que el secretario de Seguridad César Restrepo debería renunciar o ser removido de su cargo.

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