La apuesta de Alberto Calderón como cabeza de AngloGold Ashanti con la mina de cobre de Quebradona en Jericó

La multinacional minera AngloGold Ashanti ha iniciado un decisivo movimiento estratégico para reactivar el proyecto de cobre y oro Minera de Cobre Quebradona en el municipio de Jericó, Antioquia. Para liderar esta fase fundamental, la compañía nombró como nuevo presidente de la filial al paisa Mateo Restrepo Villegas, directivo de amplia trayectoria corporativa que viene de presidir la mina El Zancudo en Titiribí y de dirigir Continental Gold durante el desarrollo y posterior venta de la mina subterránea de Buriticá al grupo chino Zijin Mining.

El proyecto Quebradona representa una de las mayores apuestas mineras en la historia reciente del país. De acuerdo con el bogotano Alberto Calderón Zuleta, CEO global de AngloGold Ashanti —multinacional surgida en 2004 tras la fusión de AngloGold y Ashanti Goldfields Corporation—, la compañía hasta la fecha ha invertido unos USD 200 millones y prevé una inversión global de alrededor de USD 2.500 millones para la fase de desarrollo y montaje de la mina.

Tras más de un decenio de estudios técnicos y exploración, la mina cuenta con una capacidad proyectada de generación de exportaciones por cerca de USD 1.000 millones anuales, un volumen que superaría las ventas externas colombianas de banano e igualaría el rubro de las flores. Calderón Zuleta estima que el proyecto le aportaría al país $ 17 billones en 19 años de operación, USD 4.000 en impuestos y regalías para la región de alrededor de USD 900 millones.

La apuesta está en la aprobación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental

La principal prioridad en la agenda de Restrepo Villegas será la radicación y gestión de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un trámite que la minera estima tomará alrededor de 18 meses. Una licencia que le fue negada durante el gobierno de Iván Duque y archivada durante el de Gustavo Petro. Ahora, el proceso coincide con la llegada del ingeniero civil Sergio Arturo Piñeros Botero a la dirección general de la ANLA en agosto de 2026. En el marco del gobierno de Abelardo De la Espriella, orientado a impulsar la autosuficiencia energética y el desarrollo de infraestructura industrial, la ANLA busca agilizar la tramitación burocrática de licencias manteniendo la observancia estricta de los estándares constitucionales de protección ambiental y consulta previa.

A diferencia de los proyectos auríferos tradicionales, Quebradona se promociona fundamentalmente como una mina subterránea de cobre. Sería único en este aspecto en el país, empieza a 400 metros bajo tierra y va hasta un kilómetro bajo tierra. Requiere de una 1.000 personas altamente calificadas que se entrenarán en la región.

En Jericó se han presentado manifestaciones sociales que se oponen al proyecto debido al temor de que se afecten los recursos hídricos y la vocación agrícola de la región

El metal rojo representa entre el 75 % y el 80 % del valor económico total del yacimiento, mientras que el oro y la plata aportan el 20 % a 25 % restante. Con reservas estimadas en 1,39 millones de toneladas de cobre, el proyecto se alinea con la demanda global de insumos para la transición energética, la electromovilidad —los vehículos eléctricos requieren hasta cuatro veces más cobre que los de combustión interna—, la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, microchips y redes de transmisión eléctrica.

De no concretarse el proyecto, la minera consideraría irse del país

Esta nueva gestión constituye el intento definitivo de AngloGold Ashanti por consolidar su permanencia en Colombia. Luego de que la ANLA archivara el anterior Estudio de Impacto Ambiental, la empresa congeló las inversiones principales de construcción en Jericó y redujo drásticamente su nómina operativa y de personal en la zona, limitándose a labores mínimas de mantenimiento, diálogo comunitario y estudios técnicos complementarios.

La firma ya había avanzado en un proceso de desinversión en el país tras vender sus participaciones en el proyecto de oro Gramalote (San Roque, Antioquia) y ceder La Colosa en el Tolima. De este modo, si la ANLA o el Gobierno nacional rechazan definitivamente la nueva licencia o imponen condicionamientos ambientales que inhabiliten la extracción subterránea, AngloGold ha indicado que no mantendrá operaciones activas de exploración en Colombia, completando el cierre o la venta de Quebradona como su único activo local restante.

Anuncios.

Anuncios..