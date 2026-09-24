Gilinski retomó la ruta y ahora otras 6 empresas colombianas van por el nuevo mercado venezolano

Gafas Saǰú, Andimallas para construcción, la aceitera Palnorte y la productora de energia GE Vernova entre las que preparan negocios para la reconstrucción económica

Mientras Jaime Gilinski firmaba el contrato con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para desarrollar el campo Barne en la Faja del Orinoco, la presidenta Delcy Rodríguez aprovechó la ocasión para llamar a los empresarios colombianos a invertir en Venezuela. Más de dos decenas ya está haciendo maletas para participar en la reconstrucción del país, nueve meses después de la salida de Nicolás Maduro hacia una corte de Nueva York.

Impsa y GE Vernova, se perfilan en los planes de recuperación del sistema eléctrico. Ambas empresas han consolidado operaciones en Colombia, lo que les permite ofrecer soporte técnico y logístico inmediato para grandes proyectos.

Impsa, de origen argentino con oficinas en Bogotá y Medellín a cargo del country manger Pablo Magistocchi, ha enfocado su estrategia en la rehabilitación de represas hidroeléctricas. Se ha focalizado en Tocoma y Macagua en el estado de Bolívar.

Tocoma fue un proyecto iniciado en 2007, estuvo paralizado por más de una década, y ahora lo hs retomado con Impsa para instalar 10 turbinas Kaplan y aportar hasta 2.640 MW al sistema eléctrico. En la Central Hidroeléctrica Macagua realizará obras de mantenimiento y adecuación para reforzar la generación en el bajo Caroní.

Por su parte, GE Vernova, filial estadounidense cuyo CEO para Latinoamérica es Marcelo Therezo, opera centros especializados en mantenimiento de turbinas y generación termoeléctrica. En Venezuela, la generación térmica se ha vuelto clave por la caída de la producción hidroeléctrica. Vernova va a recuperar más de 1.000 MW en los próximos dos años, con una meta de 5.000 MW en cuatro años, apoyándose en su base operativa colombiana para garantizar la continuidad de los proyectos.

Se cree que la alianza de Impsa y GE Vernova podría aportar hasta 7.600 MW adicionales, algo así como incorporar seis hidroeléctricas Guavio al sistema eléctrico venezolano, en cinco años. No solo para estabilizar el suministro de energía en Venezuela, sino también reactivar la economía de estados estratégicos como Bolívar.

Las mallas del Metro de Bogotá y la reconstrucción de Venezuela

La reconstrucción de Venezuela interesa también a empresas de construcción como Andimallas & Andimetales, fundada en Medellín en la década de 1970 por un grupo encabezado por Carlos Restrepo y Jorge Abad, para ofrecer soluciones en cerramientos metálicos para el sector de la construcción, en un momento en que Colombia experimentaba un auge urbano.

21 k de malla en el metro de Bogotá son carta de presentación

Uno de sus hitos fue su participación en el Metro de Bogotá, donde instalaron más de 21 kilómetros de cerramientos transparentes, que es su principal carta de presentación frente al desafío venezolano.

El gobierno de Caracas impulsa un plan de economía circular para transformar más de 2,1 millones de toneladas de escombros que dejaron los dos terremotos de junio en insumos útiles. Andimallas & Abdimetales proyecta ingresar al mercado venezolano entre 2026 y 2027, ofreciendo materiales y transferencia de conocimiento técnico.

La actual CEO es María Claudia Luna, quien ocupa el cargo desde 2012 y lidera la compañía con más de 36 años de experiencia en la industria metalmecánica.

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Dos apuestas en el mercado de alimentos y una de gafas con James

La reapertura comercial entre Colombia y Venezuela ha despertado el interés de varias compañías colombianas en el abastecimiento. Palnorte, Aje y Sajú, buscan posicionarse en un mercado de más de 28 millones de habitantes.

Palnorte es una empresa nortesantandereana que fundaron 106 pequeños y medianos palmicultores hace 15 años y hoy son 214 accionistas. El portafolio que maneja el gerente general Luis Alfredo Díaz, quien lidera la planta extractora de palma de aceite en Tibú, incluye el aceite crudo, fertilizantes orgánicos, servicios técnicos y herramientas digitales para el sector agrícola. que han logrado consolidarse gracias a su capacidad logística.

Para Venezuela, Palnorte es clave en estados fronterizos como Táchira y Zulia.

Por otro lado, Aje, multinacional de origen peruano de familia Añaños-Jerí con fuerte presencia en Colombia, es reconocida por su línea de bebidas como Big Cola, además de jugos, aguas saborizadas y energizantes. Su modelo de negocio se basa en ofrecer productos accesibles a precios competitivos, lo que le ha permitido penetrar mercados emergentes en Asia, África y América Latina.

En Colombia, Aje ha logrado posicionarse como una opción popular frente a las grandes marcas tradicionales como Coca Cola, y ahora busca replicar esa estrategia en Venezuela. La empresa privada y familiar, que tiene a Ángel Añaños como preidente y CEO. y a Carlos Añaños como pesidente del grupo, apuesta por presentaciones económicas y distribución masiva para captar consumidores en sectores populares donde el poder adquisitivo sigue siendo limitado.

Sajú, representa una propuesta innovadora. Fundada por jóvenes emprendedores del Cesa en Bogotá, se ha especializado en productos naturales y saludables. Juan Pablo Pradilla, Juan Manuel Agudelo y Santiago Puentes iniciaron Sagú een 2016, financiada por ellos mismos, y dedicada a fabricar y vender cordones para colgar las gafas, luego sumaron inversionistas a través de A2censo, la plataforma 100 % digital de la Bolsa de Valores de Colombia, con clientes convertidos en accionistas, y la inversión de empresarios en Shark Tank Colombia, como Sammy Bessudo y Ricardo Leyva.

Después del cuelgagafas llegó el ‘salvaorejas’, que en pandemia se convirtió en el accesorio indispensable para el tapabocas. Luego vinieron el garfio, que evitaba el contacto con las superficies, sus gafas de plástico reciclado y un catálogo que ya suma 38 productos.

Los fundadores de Sajú con James, que usa sus gafas

El portafolio de esta startup privada con enfoque en sostenibilidad y economía colaborativa que ofrece lentes sostenibles hechos con plástico reciclado, bioacetato vegetal y aluminio reutilizado que tiene a James Rodríguez como un colaborador de la marca. En Venezuela busca posicionarse como una alternativa innovadora en el sector óptico, ofreciendo personalización rápida y servicios visuales, conectando con consumidores urbanos que valoran diseño, sostenibilidad y nuevas experiencias de marca..

Sajú ya está presente en Caracas con su primera tienda, inaugurada el año pasado. Allí ofrece su portafolio de lentes sostenibles, además de servicios ópticos y personalización exprés de monturas personalizada.

No obstante, los retos son evidentes. La volatilidad cambiaria, las dificultades logísticas y la necesidad de garantizar seguridad jurídica en Venezuela podrían limitar la expansión. Aun así, Palnorte, Aje y Sajú parecen dispuestas a asumir el riesgo, confiando en que la reconstrucción económica venezolana abrirá oportunidades sostenibles a largo plazo.

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