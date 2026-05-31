La aparatosa llegada de los españoles de Sirenis Hotels a San Andrés y Cartagena

La cadena familiar española Sirenis Hotels & Resorts, con sede en Ibiza, inició su trayectoria en Colombia en 2017 a través de una alianza con el operador nacional multimarca OxoHotel, especializado en administración de hoteles que no son de su propiedad. La marca ha logrado en estos años en el país a consolidar su modelo de lujo vacacional "todo incluido", junto con una integración de sostenibilidad, gestión de residuos y eficiencia energética en sus hoteles.

Sin embargo, su incursión en el mercado colombiano ha estado marcada por significativos desafíos estructurales y legales de los propietarios inmobiliarios de sus dos proyectos: el Grand Sirenis San Andrés y el Gran Sirenis Cartagena.

Inicios en San Andrés

El primer proyecto fue el Grand Sirenis San Andrés, desarrollado junto a Hitos Urbanos, firma vinculada a la abogada y exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón. Su construcción, a cargo de Hitos Urbanos, presentó varias anomalías y duras críticas por varios años.

Primero enfrentó irregularidades en la licencia de construcción original en 2016, unos vicios que finalmente se subsanaron con un área de compensación para un parque público. En San Andrés, los edificios solo pueden tener seis pisos, y las torres que construyó Hitos tienen alturas que equivalen a once.

La expresidenta Martha Lucia Ramírez como socia de Hitos Urbanos estuvo involucrada en las presuntas irregularidades urbanísticas del Hotel Grand Sirenis San Andrés

Las escrituras dieron propiedad de la playa a la familia más poderosa de San Andrés, los Gallardo, lo que representó una ilegalidad, pues al lindar con el mar, la playa es de uso público intransferible por cualquier título a particulares. Además, allí se construyó un muelle de embarque, Tonino´s Marina, y un sendero de acceso al muelle en cemento en zona de playa y aguas marítimas bajo la jurisdicción de la Dimar.

El único resort de 5 estrellas en San Andrés finalmente se inauguró el segundo semestre de 2023, convirtiéndose en el primer hotel de una cadena extranjera que se inauguraba en San Andrés. Representó inversiones por más de USD 45 millones y tiene como diferencial ser un proyecto integral de hotelería sostenible que generará el 60 % de su propia energía, y autoabastecerá el 28 % del agua necesaria para su funcionamiento gracias a un proceso de tratamiento de aguas residuales y una planta desalinizadora.

Con 235 habitaciones, tres restaurantes, piscinas y servicios de alta gama, su apuesta es atraer principalmente turistas de Europa y Sudamérica, y posicionar a la isla como uno de los mejores destinos de playa de Suramérica bajo la apuesta de Marca Colombia.

De San Andrés a Cartagena

En noviembre de 2025 se inauguró el Grand Sirenis Cartagena en Manzanillo del Mar tras reforzarse el acuerdo de operación entre Sirenis y OxoHotel. El hotel de 147 habitaciones, piscina al aire libre, spa, gimnasio y restaurantes, tuvo una renovación sostenible, de acuerdo con su modelo de turismo responsable, que supera el del antiguo Hotel Karmairí, anteriormente vinculado a la cadena española Meliá y que fue operado por Hoteles Estelar.

La promotora Fiduciaria liderada por Pablo Trujillo que construyó el Grand Sirenis Cartagena, esta denunciada por cerca de 100 inversionistas

Grand Sirenis Cartagena ha enfrentado una crisis de confianza debido a problemas estructurales, legales y financieros. Los inversionistas denunciaron que el resultado final del hotel no se correspondió con lo pactado originalmente, evidenciando menos habitaciones y parqueaderos, además de no tener planta de tratamiento de aguas residuales.

La situación se agravó en febrero de 2026, cuando cerca de 100 inversionistas denunciaron pérdidas millonarias de más del 70 % de sus derechos fiduciarios tras doce años de gestión por parte de la promotora Acción Fiduciaria, liderada por Pablo Trujillo, empresario conocido por proyectos exitosos como El Nogal, Atlantis y El Metropolitan, pero también recordado por los polémicos BD Bacatá o el Arena Bogotá. Además, el complejo arrastra una deuda acumulada de aproximadamente $ 2.600 millones, heredada de la anterior administración de Estelar S.A.

Quien es Sirenis Hotels & Resorts

El grupo empresarial fue fundado a finales de la década de los 60 de la mano de Don Abel Matutes Tur y Don Vicente Matutes Tur, bajo el nombre de Matursa. En esa época, la inmobiliaria y la construcción de hoteles en la isla de Ibiza se constituían sus principales actividades, dado el gran crecimiento que experimentaba la isla. La familia Matutes es considera la gran propietaria de Ibiza, controlando gran parte de la oferta turística de lujo, hotelera y de ocio nocturno en la isla. La rama familiar más conocida son los Matutes Prat dueños del grupo hotelero Palladium.

En los años 90 se incorporó a la gestión hotelera de Matursa la segunda generación familiar, Pedro Matutes Barceló (actual Director General) y Abel Matutes Barceló (actual Vicepresidente), compartiendo la dirección de la compañía con Don Abel Matutes Tur (actual Presidente) lo que supondría el desarrollo de importantes y progresivos cambios. Uno de ellos fue el cambio de la marca hotelera a Sirenis Hotels & Resorts y el inicio de la internacionalización con la apertura del primer hotel en Punta Cana, República Dominicana.

En 2018, se creó una nueva marca de alto estándar, Grand Sirenis Hotels & Resorts que se inauguró con un hotel de 5 estrellas en la Riviera Maya. En total, la cadena posee 4 propiedades de 5 estrellas, todas en el Caribe: Punta Cana (República Dominicana), Rivera Maya (México) y Cartagena y San Andrés, más cuatro propiedades de 4 estrellas en Ibiza (España).

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