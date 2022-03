La alcahuetería de la Pupuchurra con la grosería de sus amigos famosos en Andrés Carne de Res

.Publicidad.

Un ex trabajador del famosos restaurante de Bogotá reveló en su Twitter varios comportamientos de muchas celebridades que visitaron el lugar. Aunque elogio a artistas como Andrés Cepeda, Fonseca y la familia de Ricardo Montaner; otros como Marbelle, Carolina Cruz, Jorge Alfredo Vargas, Epa Colombia y La Liendra se rajaron en las confesiones. Aunque la famosa 'Pupuchurra’ de ‘Betty, la fea‘ no fue nombrada, la actriz Martha Isabel Bolaños decidió responder a una de las acusaciones del hombre.

Vos no lo expusiste así. Hablaste de chevere o no tan chevere lo q se da para mil interpretaciones. Se Abrió una puerta para q cada quien saque lo q tiene. Saquemos lo q tenemos corrijo. Muy interesante leerlos a todos. Nada es personal. Éxito en tu vida. 💙 — Martha Isabel Bolaños (@BolanosMartha) March 10, 2022

"¡Que propuesta tan inconsciente! ¿Acaso no alcanzas a ver q las figuras públicas también tenemos malos días? ¿O vos pensas q por ser públicos no tenemos derecho? ¿No podemos ir a restaurante y querer tragar tranquilos? ¿O vos no tenes malos días? ¿Nos van a juzgar por un mal momento?" inició la actriz para defender a muchos de sus colegas. Inmediatamente, el mismo Marco, hombre que expuso sus experiencias, le contestó a la caleña que mal día lo tenía cualquiera, pero una conducta repetitiva era diferente. Ella no dio el brazo a torcer y finalizó afirmando que "cada quien ve lo que quiere ver".

Definitivamente no tiene sentido opinar o engancharse en esta red social, es mas, ni aquí ni en la vida.Cada quien ve lo que quiere ver.Solo recuerden que toda historia siempre tiene dos versiones y la moneda tiene dos caras. No creo en las víctimas. Obsérvense antes de juzgar. — Martha Isabel Bolaños (@BolanosMartha) March 9, 2022

