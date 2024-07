La actriz que confesó arrepentirse de haber participado en MasterChef Celebrity ¿Por qué

Para muchos, ser parte de este reality es un sueño hecho realidad, pero hay quienes han concursado y no disfrutaron esta experiencia, como Isabella Santodomingo

Han sido muchos los famosos que han pasado por la cocina de MasterChef; varios de ellos han conquistado al público y a los jurados con sus preparaciones y personalidad. Para muchos de los famosos que han hecho parte del programa, estar ahí, ha sido un sueño hecho realidad. Sin embargo, este no es el común denominador, pues hay aquellos que incluso han manifestado no haberlo disfrutado tanto. Es que, hay que ser muy honestos, ser parte de este programa no es sencillo e incluso puede ser muy diferente a como lo pintan. Esto le pasó a Isabella Santodomingo, quien habló precisamente de este tema.

Isabella Santodomingo habló sobre su participación en MasterChef y dejó a todos sorprendido

Una cosa es lo que vemos en la televisión y otra la que no nos muestran a los televidentes. Sin embargo, muchas de esas experiencias salen a la luz gracias a los propios participantes. Este fue el caso de Isabella Santodomingo, quien recientemente habló en Los 40 sobre su experiencia en MasterChef. Ciertamente, la mujer tuvo una participación destacable en el programa, pero eso no quiere decir que haya sido una experiencia soñada para ella. De hecho, la mujer no se llegó a sentir del todo bien durante la competencia, pese a destacar. Cuenta ella que la expectativa que tenía del programa era diferente.

El ritmo que tenían era muy acelerado pues muchas veces grababan hasta dos capítulos al día. Mejor dicho, ser parte de MasterChef era como ser parte de una novela, grabando desde temprano hasta bien tarde. Eso sí, la mujer aseguró que la producción del canal fue increíble y también elogió a Claudia Bahamón. Sin embargo, ella esperaba aprender mucho más durante su paso por el programa. Sin embargo, el ritmo que llevaban se lo impidió. Además, cuenta ella que no sabía cocinar y que entró a MasterChef precisamente para aprender.

Si bien es una experiencia única en la vida, para ella fue una de las peores, por todo el boleo que significó. Aunque hay que tener presente que la mujer estuvo en ediciones pasadas, por lo que es posible que los ritmos del programa hayan cambiado.

