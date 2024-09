La actriz de Klass 95 que rechazó ser parte del Concurso Nacional de Belleza; esta es la razón

Valeria Galviz, encargada de darle vida a Kelly en la novela de Caracol, reveló porque le dijo que "no" en dos ocasiones para poder ser reina de belleza

Probablemente muchos ya hayan visto un capítulo o al menos algo de Klass 95. Seguramente, con ese corto vistazo habrán visto que el elenco de la novela de Caracol, es muy llamativo. Además de contar con jóvenes talentos, también hay otros bastante experimentados. De igual forma, el canal ha buscado darle ese toque especial, contando con actrices de una gran belleza. Entre ellas se encuentra Valeria Galviz, quien se encarga de darle vida a Kelly en esta producción. Aunque la actriz es modelo desde los 15 años, se ha dado el lujo de rechazar la oferta de participar en el Concurso Nacional de Belleza.

La razón por la que Valeria Galviz de Klass 95, ha rechazado estar en el concurso de belleza

Parece curioso leer esto, pues el sueño de muchas mujeres, es convertirse en reinas de belleza. Además, no es un secreto, que participar en este tipo de certámenes, suele abrir puertas. De hecho, hoy en día, hay muchas exreinas de belleza que han brillado en la televisión o también con otro tipo de proyectos. Sin embargo, este no es el verdadero sueño de toda mujer, por lo menos, de Valerie Galviz no lo es. Recientemente, la joven actriz de Klass 95 de Caracol, reveló que se le propuso en dos ocasiones ser reina de belleza. Sin embargo, la joven se dio el lujo de rechazar esto y lo hizo en dos ocasiones.

Laura Barjum y Valeria Galviz en Klass 95.

La mujer comentó esto durante una entrevista para la revista Vea. Al parecer, el año pasado le ofrecieron ser señorita Valle en Miss Universe Colombia. Sin embargo, ella decidió rechazar esta oferta. A Valeria también le ofrecieron este mismo puesto para ir a Cartagena, aunque lo rechazó. Un hecho bastante curioso y que para muchos deja grandes dudas. Pero ¿Por qué la actriz le dijo que no a estas oportunidades? Bueno, la mujer reveló que a ella nunca le llamó la atención eso de ser reina. Según ella, su alma no es de reina y nunca tuvo la vocación de serlo.

De hecho, la joven comentó que si iba a ser actriz, debía lograrlo por su talento y no por el título de reina. Una decisión que tomó por satisfacción personal, pues es consciente de las puertas que abre el ser reina de belleza. Aunque llegó a pensarlo, era consciente de que no era el camino que deseaba para su vida y para su carrera. Una anécdota que demuestra el ferviente deseo de la actriz de Klass 95 de demostrar su increíble talento como actriz y lo está logrando.

