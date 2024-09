Esta es la millonada que Caracol le estaría pagando a Andrea Serna en el Desafío XX

.Publicidad.

La mujer nacida en Aranzazu, en Caldas, se ha convertido en una figura infaltable del Desafío XX. Por varias temporadas, la presentadora ha estado al frente como conductora de este popular reality. Es que, parece que con cada edición, la mujer no puede faltar. Un puesto que se ha ganado a pulso, pues llenar el vacío de Margarita Rosa de Francisco, no es tarea sencilla. Ahora bien, muchos han tenido grandes preguntas respecto a la presencia de ella en este programa. Por ejemplo, muchos se están cuestionando respecto al salario de Andrea Serna y salió una supuesta información que asegura cuánto gana.

Este sería el supuesto salario de Andrea Serna en el Desafío XX

El nombre de Andrea Serna quedará escrito en las páginas doradas del Desafío. Parece que la mujer se ha convertido en la favorita de los televidentes, y también de Caracol Televisión. Quizás, es por esto mismo que, decidieron que ella fuera la presentadora de los 20 años del programa. Una carga bastante significativa, la cual la mujer ha sabido llevar muy bien hasta el momento. Claro que su participación en el Desafío XX, ha generado bastante preguntas entre los seguidores del programa. Muchos quieren saber cuánto le da el canal a la presentadora para que siga estando al frente del programa.

Andrea Serna, la presentadora del Desafío XX.

Bueno, recientemente el portal Ella E, habría compartido el supuesto sueldo de la caldense. Sin embargo, vale la pena aclarar que este dato no es confirmado y sería un supuesto, pues no es tan sencillo conocer estos datos. Ahora bien, según el medio anteriormente citado, la mujer podría estar ganando entre 20 y 30 millones mensuales. Una cifra bastante significativa. Claro que el mismo portal comentó que esta es una cifra especulada y no la realidad. Es que, Andrea Serna incluso podría estar ganando mucho más, pero hasta el momento no se sabe con certeza el valor que recibe.

Lo único cierto es que Caracol Televisión le paga muy bien a Andrea Serna. Basta con ver los premios que ha desembolsado el canal esta edición, para saber que a la presentadora también le dan un jugoso pago. Aunque, lo más probable que esta información no se conozca concretamente. Lo verdadero es que, el Desafío XX, está siendo el programa más visto en la actualidad, por lo que Caracol ve los frutos de su excelente trabajo.

