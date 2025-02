La abogada que lideró la inspección a Naturgas, mano derecha de la superintendente Cielo Rusinque

En la noche del domingo 16 de febrero la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, sorprendió con una publicación en su cuenta de X en la cual se limitaba a presentar a Ingrid Ortiz, la funcionaria que la acompaña como superintendente delegada para la Protección de la Competencia. Una clara forma de respaldo frente a las polémicas actuaciones de una funcionaria que ella llevó a la Superintendencia después de haber compartido las aulas del Externado, el alma mater de las dos.

Esto se dio a raíz de un cruce de tweets entre ella y Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), quien criticó duramente la inspección realizada por la Superindustria en Naturgas, el gremio que agrupa a las empresas que ofrecen el servicio de gas natural en el país, varias de las cuales anunciaron un incremento considerable en las tarifas motivados por los altos costos del transporte.

La encargada de liderar dicha inspección y a quien Rusinque recomendó seguir para que la cruzada de la Superintendencia tuviera una cara visible es Ingrid Soraya Ortiz Baquero, una reconocida académica que aterrizó en la entidad en junio del año pasado después de más de 20 años vinculada a la Universidad Externado de Colombia.

Ortiz, quien además es Magíster en Responsabilidad Contractual y Extracontractual, Civil y del Estado; Magíster en Derecho Mercantil y Doctora en Derecho Mercantil, ha ocupado una gran cantidad de cargos en el Externado entre los que se cuentan profesora de cátedra, asistente de investigación, docente de investigación e incluso, en 2021, fue nombrada directora de Posgrados de la Facultad de Derecho.

Si bien su llegada a la Superintendencia se dio recién el año pasado, lo cierto es que es algo que ya había buscado anteriormente, pero no como delegada, sino como superintendente en propiedad. En 2023, cuando el presiente Gustavo Petro eligió a María del Socorro Pimienta como superintendente tras unos meses en interinidad, Ortiz fue una de las 115 personas que aplicó a la convocatoria. En su momento se habló de ella como una de las favoritas y se dijo que era del gusto del mandatario, pero no terminó siendo la elegida.

Ahora, como delegada para la Protección de la Competencia le está teniendo que poner poniendo la lupa encima a las empresas abusadoras, lo que le ha valido más de una crítica más allá de la de Mac Master e incluso la puso en la obligación de responderle a la Procuraduría, entidad dirigida por Gregorio Eljach que encontró supuestas irregularidades en la inspección a Naturgas sobre las que Ortiz corrió a defenderse.

Señor Mac Master buenas noches:

Mi nombre es Ingrid Soraya Ortiz Baquero y soy la Superintendente Delegada para la Protección de la Competencia.

Quienes me conocen por mis años como docente y por mi ejercicio profesional saben que no hago uso de redes ni me gusta estar hablando… https://t.co/GCbeSbPz15