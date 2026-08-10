- El periodista Rafael Poveda se la juega duro con su defensa con un peso pesado

El penalista Jaime Lombana está preparado para demoler los testimonios que aparecieron en el medio digital Brava News por un presunto acoso sexual

El reconocido penalista Jaime Lombana asumió la defensa de Rafael Poveda, propietario de la programadora Testigo Directo Editorial, señalado por presuntos casos de acoso y abuso sexual contra al menos dos mujeres. Los testimonios fueron difundidos por el colectivo Yo te creo, colegas y medios de comunicación independientes.

Lombana no estará solo en el mediático caso. El equipo de defensa también está integrado por los juristas José Luis Herrera y Wendy Herrera y representa, un nuevo desafío para uno de los abogados penalistas más conocidos del país, acostumbrado a litigar procesos de alto impacto.

Poveda, por ahora, ha optado por una defensa pública a diferencia de otros casos recientes de figuras públicas señaladas por acoso sexual, como los de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego en Caracol, que mantuvieron silencio público durante buena parte de la investigación. En la estrategia de defensa de Poveda, Jaime Lombana decidió dar la cara ante los medios desde el comienzo, mientras que Vargas solo rompió su silencio meses después, tras la imputación de la Fiscalía.

En dichas entrevistas, Poveda rechazó las acusaciones y presentó su propia versión de los hechos. Además, aportó registros, entre ellos llamadas y chats, y cuestionó públicamente lo que considera inconsistencias en el relato de una de las denunciantes.

Experiencia en casos mediáticos

Lombana tiene cerca de más 34 años de experiencia profesional

Para Lombana no es el primer proceso mediático. Egresado de la Universidad del Rosario, fue defensor principal del expresidente Álvaro Uribe en el proceso por presunta manipulación de testigos. El 21 de octubre de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Uribe de todos los cargos.

Otro de sus procesos más conocidos fue el de la Hyundai. Lombana representó el grupo ecuatoriano Eljuri, la parte contraria en el pleito comercial contra Carlos Mattos por la representación de la marca Hyundai en Colombia. Carlos Mattos recibió una condena de nueve años, cinco meses y diez días de prisión, en una victoria para el egresado del Rosario.

Lombana también representó gratuitamente a la familia de Luis Andrés Colmenares en uno de los procesos judiciales más sonados del país. Tras 15 años de litigio, la Corte Suprema dejó en firme en abril de 2026 la absolución de Laura Moreno y confirmó la prescripción del proceso contra Jessy Quintero; la Corte señaló además fallas y falta de claridad en la actuación inicial de la Fiscalía, en otra victoria del reconocido abogado.

Inicio con causas nobles

La trayectoria del penalista, sin embargo, comenzó lejos de los grandes reflectores. Sus primeros casos incluyeron la defensa de lustrabotas que trabajaban frente a la Universidad del Rosario, entre ellos uno acusado de atracar a un policía vestido de civil.

Su carrera también tuvo un comienzo poco convencional. Según un perfil de El Tiempo de 2006, uno de los primeros casos en los que Lombana consiguió la libertad de un cliente fue el de Pascual Alape, a quien defendió cuando apenas comenzaba su trayectoria como penalista. El propio Lombana se enorgullece de una fotografía que conserva de aquel episodio.

Desde entonces, sus clientes han incluido figuras de gran exposición pública, aunque no todos sus procesos terminaron con victorias. Entre los episodios adversos aparece el relacionado con la licitación del relleno sanitario Doña Juana. En septiembre de 2010, el consorcio Proactiva no obtuvo el contrato y surgió una discusión sobre una supuesta manipulación de los sobres con las propuestas. En medio de la controversia, Lombana le dio un manotazo al jurista Carlos Castilla.

Ahora, Lombana enfrenta otro caso de alta exposición. La estrategia de Poveda ya está marcada: responder públicamente, entregar elementos para controvertir las acusaciones y sostener su versión ante la opinión pública.

El caso pone en relevancia la prevención sobre el acoso en los medios. La actuación de Lombana deberá combinar la defensa técnica con el manejo de un proceso que genera atención pública. La tarea será controvertir las acusaciones dentro de los escenarios judiciales, mientras su cliente mantiene una postura abierta frente a los cuestionamientos.

Anuncios.

Anuncios..