L200 Tritón: la nueva pick up de Mitsubishi que llega como un modelo ágil, robusto y seguro

La marca de los 3 diamantes, está buscando reinar en el segmento de las pick ups en el país. Es por eso que presentaron oficialmente en el país un modelo que revolucionará por completo el país. Estamos hablando de la nueva L200 Tritón, una camioneta que sin duda derrocha agresividad, potencia y mucho más. Un modelo que no solo es ideal para la ciudad y las carreteras, pues también es perfecto para conquistar los terrenos más difíciles. Esta nueva pick up de Mitsubishi se convierte en la gran apuesta de la marca y seguramente, se robará todas las miradas. Le contamos mucho más sobre este increíble modelo.

El diseño interior y exterior de esta potente camioneta de la marca de los 3 diamantes

Este nuevo modelo está basado en el concepto "Beast Mode", el cual se integran cuatro propiedades que son: robusto, audaz, atlético y profesional. Algo que cumple por completo esta nueva L200 Tritón. Ahora bien, en su frente nos encontramos el emblemático Dynamic Shield, una insignia de la marca. Esto hace que luzca como un modelo agresivo y potente. Ahora bien, este modelo proyecta mayor amplitud, siendo un vehículo de grandes dimensiones. De igual manera, nos encontramos un apartado de luces LED, equipado en las versiones GLS. Además, contaremos con exploradoras en todas las versiones.

El platón de este modelo es más largo y ancho, contando un un escalón lateral con el cual se facilita el cargue y el descargue. Además, la nueva pick up de Mitsubishi, sigue manteniendo una muy buena aerodinámica, gracias a su diseño. Pero no solo su exterior ha sido renovado. Su interior también se ha trabajado bajo el concepto "Beast Mode". Además de ofrecer comodidad para largos trayectos, también se ha incorporado gran tecnología en este vehículo. La versiones GLS y GLS Plus, cuenta con asientos en eco cuero, mientras que los modelos GLX, están hechos en tela.

En las versiones más completas podremos disfrutar de acabados blandos y algunas partes en cuero. Respecto a su clúster de instrumentos, encontraremos en todas las pulgadas, un display de 7 pulgadas. Por supuestos tendremos puntos USB, que ofrecen una potencia de carga de 15W, disponible a las versiones GLS y GLS Plus. También contaremos con una pantalla de 8 pulgadas en el apartado multimedia, para la GLX Plus, mientras que tendremos una de 9 pulgadas para las versiones GLS. Por supuesto tendremos conectividad por medio de Apple CarPlay y Android Auto.

El motor de la L200 Tritón, la nueva pick up de Mitsubishi

En este modelo nos encontraremos un motor de 2.4 litros, el cual nos ofrece más potencia que la versión anterior. En esta nueva generación contaremos con 201 caballos de fuerza y 470 Nm. Con la L200 Tritón, podremos tener fuerza y aceleración juntos en un solo vehículo. Así mismo, tendremos un nuevo turbocompresor. Este modelo cuenta con una caja de velocidades manual y automática de 6 marchas, en las versiones GLX y GLS Plus. Pero nos falta hablar de una parte muy divertida. Es decir el sistema Super Select 4WD-II de Mitsubishi Motors. Este nos permitirá escoger entre 4 modos de selección, donde se incluye el 4HLc, que nos permitirá hacer un bloqueo diferencial. Pero esto no es todo.

Para darnos mayor estabilidad en terrenos complicados, tendremos: Control Activo Antiderrape (AYC), Control de Estabilidad y Tracción (ASTC) y el Diferencial Activo de Deslizamiento Limitado (Control de Frenado). De igual forma, tendremos con un Asistente de Arranque en Pendiente (HSA) y Control de Descenso en Pendientes (HDC). Un modelo muy completo en este aspecto y que sin duda, brindará gran seguridad a su piloto y pasajeros. Esta nueva pick up de Mitsubishi, es un modelo pensado en ofrecer el mejor desempeño en todo terreno y con su 4X4.

De igual forma, tendremos un nuevo sistema de asistencia eléctrica para la dirección, lo que hará más suave la conducción. Su suspensión también es nueva y es optimizada para brindar mayor confort. La L200 Tritón, es una máquina tremenda que sin duda, llega a revolucionar el segmento, con una gran cantidad de particularidades.

La seguridad y precio de este nuevo vehículo

Como ya vimos, este modelo nos ofrece varias asistencias en la conducción, aunque aún falta mucho por contar. Es que esta nueva pick up de Mitsubishi cuenta con el sistema MMSS. Algunos de los sistemas que ofrece este modelo son: Luces altas automáticas (AHB), Sistema de mitigación de impacto frontal (FCM), Protección de peatones, Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA), Asistente de cambio de carril (LCA), Alerta de salida de carril (LDW), Sistema de alerta de punto ciego (BSW), y Sensores de estacionamiento, esto en las versiones GLX Plus, GLS y GLS Plus.

Ahora bien, todas las versiones de la L200 Tritón vienen con 7 airbags y doble pretensionador. Esto es muy útil para prevenir diversas situaciones indeseadas. De esta manera, la marca japonesa desea seguir consolidándose con el segmento y posicionarse como la número uno del mercado colombiano. Un trabajo que no es sencillo, pero se puede decir que tienen lo necesario para lograrlo.

Ahora bien, hablemos de los precios de esta nueva L200 Tritón:

NEW L200 TRITON - GLX (4WD MT) $199.900.000

NEW L200 TRITON - GLX PLUS (4WD MT) $207.900.000

NEW L200 TRITON - GLS AT (4WD) $239.900.000

NEW L200 TRITON - GLS AT PLUS (4WD) $244.900.000

