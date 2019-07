Julián Bedoya, el “cacique” inmune a los escándalos de corrupción

En muchos poblados de Antioquia es vox populi que el senador liberal más poderoso se llama Julián Bedoya Pulgarín. Por estos días, el cacique emergente del liberalismo (algunos le llaman el “ñoño paisa”) se está disputando avales estratégicos en concejos y alcaldías para graduarse el próximo 27 de octubre como un gran barón electoral a nivel nacional. Bedoya, que se caracteriza por ser un hombre discreto, poco amigo de la prensa y bastante reservado, cuenta con un inmenso poder político que no se ha visto reducido por los múltiples escándalos de corrupción en los que ha resultado inmerso (o personas cercanas a su grupo político) y por los que ha pasado de agache sin siquiera afectar su caudal electoral. Algo notable en un político que hace menos de cinco años no figuraba en el mapa del poder y que logró construir una potente infraestructura electoral que lo llevó al Senado tras pasar solo un periodo en la Cámara. Y eso que no cuenta con un electorado de opinión o se ha destacado por su papel legislativo en el Congreso; su crecimiento se debe a una extraordinaria capacidad para hacer política de la forma más tradicional, clientelar y cuestionable. A sus 38 años sabe cómo moverse con las prácticas de la vieja escuela y eso que su movimiento se llama dizque “renovación” liberal.

El último escándalo que salpicó a Bedoya tiene que ver con un entramado de corrupción develado por la Fundación Paz y Reconciliación el pasado 11 de junio en donde se determinó que su título de abogado (algo por lo que ya había sido cuestionado) es el resultado de prácticas irregulares orquestadas desde la Universidad de Medellín (Universidad que tiene un equipo político dentro del Partido Liberal con concejal de Medellín y diputado a bordo). Bedoya no se ha pronunciado y seguramente pasará de agache como ya lo ha hecho ante hechos de mayor gravedad. Por ejemplo, a finales de enero de 2018 estuvo presente en la legalización de captura del alcalde de Cáceres (de su grupo político) tras su detención por presuntos nexos con el Clan del Golfo; en febrero del mismo año se hicieron públicas las presiones que ejercía el subdirector de la regional del Sena en Caucasia para votar por él y a la vez se denunció una nómina paralela a su favor. Algo por lo que la Procuraduría abrió investigación, pero a la fecha ese proceso no avanza. Es precisamente en el Bajo Cauca (territorio que atraviesa por una profunda crisis de orden público) donde Bedoya tiene uno de sus principales fortines (también en el Urabá) y allí sus vallas y pasacalles se podían contar por decenas en las pasadas elecciones.

A pesar que esos hechos ocurrieron a pocas semanas de las elecciones legislativas y fueron noticia nacional, no afectaron su aspiración porque sacó 52.884 votos en el departamento y 21.700 en otros territorios. Votación que lo convirtió en el sexto senador más votado del Partido Liberal a nivel nacional y en el antioqueño más votado. Resultados que también le permiten ser en estos momentos un nominador clave para otorgar avales porque una regla informal dentro de ese partido determina que el congresista más votado en cada municipio decide quien tiene el aval. En 2015 su grupo alcanzó 15 alcaldías en 7 subregiones. Sin embargo, su votación se concentró en términos porcentuales en el Bajo Cauca, Urabá y el Área Metropolitana. Como una condición propia de las redes clientelares en cada una de esas alcaldías Bedoya debe contar con una batería de funcionarios y contratista que la garantizan la estabilidad y el crecimiento de su caudal. Eso sin mapear su incidencia en la burocracia de orden nacional-regional que se evidenció con la presión del funcionario del Sena. En los últimos meses se le ha visto muy cercano al uribismo (y eso que formó parte de la disidencia de Juan Fernando Cristo) al punto de rumorarse que apoyará a Andrés Guerra a la gobernación. ¿Será que Duque le ha dado “mermelada” o le habrá respetado la que ya tenía?

Como el electorado de Bedoya es mayoritariamente de base regional que responde a incentivos no ideales, es decir, votan por él como resultado de una acción racional de costo-beneficio en términos materiales, no creo que salga muy castigado en las urnas y hasta su grupo político podría inclusive salir fortalecido. Así salió de la elección al Congreso cuando muchos lo daban por quemado dada la exposición mediática que sus escándalos tuvieron a nivel nacional. Además, sacó más de 20 mil votos en otros territorios, ¿a qué se deben esos apoyos si su agenda como representante no tuvo mayor eco regional? A eso me refería cuando decía que Bedoya sabe como moverse en la forma más tradicional de hacer política a partir del voto cautivo en redes clientelares o en la triangulación de cupos indicativos (mermelada). El “ñoño” Elías era un maestro de ese tipo de prácticas y en el Senado poco se le escuchaba la voz en los debates. Por algo, a Bedoya lo apodan el “ñoño paisa”, pero no olvidemos que el ñoño original cayó cuando seguramente se creía inmune. ¿Pasará lo mismo con este otro ñoño?

