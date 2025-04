Juan Pablo Raba y su exitoso podcast en el que abre el corazón de sus invitados

.Publicidad.

Los hombres también lloran. Y Juan Pablo Raba lo hace y también hace que los demás hombres que invita a su podcast también se permitan llorar.

Las voces de sus invitados machos, varoniles, fuertes y hasta con tintes machistas se quiebra cada tanto, mientras que él, con su pinta de galán de película --que lo es-- escucha en silencio, con los ojos aguados y el nudo en la garganta.

..Publicidad..

Lea también: Las 3 mujeres que le robaron el corazón a Juan Pablo Raba

...Publicidad...

Juan Pablo Raba es actor. También es papá y esposo. Es un exmacho alfa y exmachito en proceso de rehabilitación. Y ahora, con su exitoso producto digital: Los hombres sí lloran, es el predicador de una fe nueva: la de la vulnerabilidad masculina.

....Publicidad....

El podcast de Juan Pablo Raba, a fuerza de lágrimas, se ha convertido en un fenómeno cultural. Raba —el mismo que empuñó armas en Narcos, que endureció la quijada en Distrito Salvaje, que encarnó al héroe latino en Marvel— ahora con un tono más bajo y con un gesto cálido se sienta a conversar, y llora mucho y hace llorar. El podcast de Raba habla sobre el dolor, el miedo, la paternidad, el amor, la vergüenza. Pero, sobre todo, sobre la masculinidad. Una cárcel de la que él también intenta salir.

El producto digital fue estrenado a mediados de 2024. Fue un acto íntimo del actor, un acto casi terapéutico en el que Raba no entrevista, confiesa. No sermonea, comparte. Y en ese desarme, su voz se vuelve puente. Lo acompañan amigos, actores, psicólogos, músicos, padres, hombres de a pie. Juan Pablo Raba convirtió su podcast en espacio donde lo hombres hablan de lo que generalmente no hablan: los abusos, los duelos, la ansiedad, el llanto. Y lo hacen sin manual de autoayuda. Sin poses. Sin coraza.

El podcast ha escalado listas en México, Argentina, España, lugares alejados donde ha encontrado miles de oyentes en cada episodio. Comentarios de hombres que nunca habían llorado. Que ahora se atreven a hacerlo mientras lavan los platos o manejan al trabajo.

El podcast de Raba funciona porque él no juega a ser gurú. No se las da de psiquiatra ni de consejero. En Los hombres sí lloran el actor vuelto anfitrión de una conversación íntima no ofrece respuestas, sino preguntas. También funciona porque no él ya teme reconocer que fue un idiota, que falló como esposo, como hijo y también como padre.

Raba no se ha convertido en terapeuta. Sigue siendo actor. Pero ya no puede volver a fingir que no siente. Cada episodio es un dolor que se revela. Una lección que se vive en medio de sus conversaciones.

Ha dicho que es solo un tipo que se cansó de fingir. Que no quiere que su hijo crezca creyendo que llorar es de débiles. Que su hija vea en él a un hombre que se equivoca, pero que lo dice. Y sobre todo, que entiende que el silencio puede ser más violento que un grito.

“Los hombres sí lloran” conmueve porque en cada respuesta de sus invitados hay un eco de miles de hombres que se sienten representados en él, en ellos. Es un espacio en el cual los hombres que se suponen fuertes, protectores, proveedores, también se quiebran.

En un país machista, violento y brusco, donde las emociones masculinas suelen esconderse, como los traumas y las deudas, el espacio de Juan Pablo Raba es casi un acto revolucionario que aleja las vergüenzas masculinas del llorar, un acto que no hace menos hombres, sino más humanos.