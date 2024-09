Juan Diego Alvira confesó cuál ha sido su peor trabajo ¿Fue para algún medio grande?

.Publicidad.

El nombre de Juan Diego Alvira es bastante popular en Colombia, gracias a los múltiples trabajos del ibaguereño. Durante los últimos años, este popular presentador ha hecho parte del equipo de trabajo de varios medios. Tras salir de Noticias Caracol llegó a la revista Semana y poco después llegó al Canal Uno. Hoy sigue manteniendo su programa en este canal, aunque también llegó a La W Radio. Allí, ha estado realizando diferentes investigaciones e incluso ha salido a las calles. Sin duda alguna, la hoja de vida de este hombre es bastante extensa, aunque no todos sus trabajos los ha disfrutado.

Este fue el peor trabajo que tuvo Juan Diego Alvira

Seguramente muchos recuerdan a Juan Diego Alvira durante su paso por Noticias Caracol. Es probable que otros lo recuerden por el trabajo hecho en Citynoticias. Hay algunos que lo tienen presente por su programa en Canal Uno y la lista sigue. A lo largo de su carrera, el ibaguereño ha contado con diferentes trabajos en el mundo del periodismo. Claro que antes de dedicarse a esta labor, tuvo otras labores, mucho antes de tener la fama de la que goza en la actualidad. Recientemente, el hombre pasó por una serie de preguntas de la emisora Vibra, donde confesó cuál fue el peor trabajo que pudo tener.

..Publicidad..

Juan Diego Alvira, actual conductor del programa 'Sin Carreta' del Canal Uno.

Lejos de lo que muchos podrían creer, Juan Diego Alvira se remontó muchos años atrás. Según confesó, este peor trabajo lo tuvo cuando era solo un muchacho. En aquel entonces se dedicaba a llevar mercados y lo hacía con un carro de balineras. Eso sí, aclaró que lo hacía no porque tuviera necesidad, sino porque le gustaba la plata en aquel tiempo. Seguidamente, le consultaron al presentador cuál ha sido el mejor trabajo que ha tenido. No lo pensó y rápidamente contestó que había sido la televisión. No dijo nombres ni mencionó experiencias, solo aseguró que su trabajo favorito ha sido al frente de las cámaras.

...Publicidad...

Recordemos que en la actualidad, el ibaguereño sigue al frente de Sin carreta. Este programa fue creado por Juan Diego Alvira y hasta el momento, ha hecho un excelente trabajo allí. Claro que ahora, también lo estamos escuchando en las mañanas en La W Radio, donde ha hecho un gran trabajo. Un periodista muy admirado y querido por el público colombiano.

....Publicidad....

Vea también: