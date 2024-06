Joven en "situación de muerte" tuteló a la EPS Sanitas por una operación de 200 M; esta es la historia

.Publicidad.

Selva Marion Álvarez, una mujer que viralizó una denuncia en X y se calificó a sí misma en "situación de muerte". De acuerdo al documento compartido por ella, la EPS Sanitas estaría obligada a hacerle una operación que costaría alrededor de 200 millones, que de no hacerse pronto podría representar la muerte de la mujer de profesión científica de 33 años de edad.

En un hilo de X ella, en las últimas horas, narró su experiencia paso por paso. "Esta es la hora en que no se autoriza el procedimiento. El 7 de junio se inicio apertura formal al incidente de desacato y el día de ayer se emitió una sanción con una orden de captura y multa por casi 20 millones de pesos".

Luego explica que tiene un tumor maligno en el estómago y que lleva seis meses de quimioterapias, por una neuropatía periférica. También explica que se le dificulta caminar, estirar los brazos y hasta escribir. Además de que tiene calambres fuertes y constantes.

Alvárez remarca que la quimioterapia ha sido un éxito y que ha borrado el 30% de su cáncer, pero que la prolongación de la cirugía está complicando su salud y colocándola en peligro inminente de muerte. Un día un cirujano gastroenterólogo sugirió nuevos exámenes, porque existía la posibilidad de encontrar nuevos tumores. Según Selva, este es el momento en que la EPS se puso negligente.

De acuerdo a su versión, le dieron autorizaciones con médicos que no prestaban el servicio que ella requería, con lo que perdió 20 días de tratamientos adecuados. También dice que la EPS desestimó la acción de tutela y que un juez de segunda instancia tuvo que confirmar la primera sentencia.

Máquina de muerte resultó ser la EPS intervenida Sanitas. Soy una paciente en situación de muerte y pareciera que va a llegar primero la ☠️antes que la cirugía que ya me ordenó mi médico tratante.

A través de una tutela que falló a mi favor, el juez le ordena a Sanitas autorizar — Selva (@ava_adore_0) June 26, 2024

Ahora lo que estaría haciendo la EPS es obligándola a ir a una cita que no tendría relación con la operación que ella necesita, bajo la condición de que si ella no acude a este compromiso, que le quitaría aún más días para operarse a tiempo, Sanitas no autorizaría la operación. Además, Álvarez remarca que el hecho de que esta cita en una filial del Grupo Keralty, propietarios de Colsanitas, también se le hizo extraño.

De todas formas Selva dice que asistió la cita y que el médico habría armado su historia clínica con datos imprecisos. "Es un secreto a voces que Sanitas siempre hace lo mismo para evitar que les realicen los procedimientos a los pacientes y mueran antes o sea demasiado tarde y ya la cirugía no surta el mismo efecto (...) Soy una ingeniera Financiera y Cientifica de Datos contra un médico oncólogo", remarca la mujer.

El médico al final le dijo que la cirugía llamada Sugar Baker que ella necesita no sería suficiente y que su única esperanza es pasarse el tiempo que le queda de vida haciéndose quimioterapias. "Entendí con esto que la labor del médico era que desistiera de la cirugía", remarca la mujer que no le ganó, sino dos tutelas a Sanitas, la EPS que tuvo que ser intervenida por Supersalud.