Jornada de adopción animal en el marco de Halloween

Se trata de la feria Pets with love que va del 28 al 31 de octubre en la que se unirán las mascotas en estado de abandono y que buscan un hogar

Por: Jose Rene Alvarez Parra |

octubre 31, 2021

Bogotá se viste de Halloween en octubre, y el centro comercial Outlet Factory ubicado en la Avenida Américas No 62-84 quiere impulsar un mensaje de unión familiar apoyando una noble causa. Se trata de la feria Pets with love que va del 28 al 31 de octubre de 10 a.m. a 6 p.m., en la cual se unirán las mascotas a la celebración del Halloween, también es un espacio destinado para la adopción de perros y gatos que han sido víctimas de maltrato, estado de abandono en la calle, o que han sido atendidos por el equipo de Urgencias Veterinarias y el Escuadrón Anticrueldad Animal.

Esta jornada especial de adopción se llevará a cabo el sábado 30 de octubre desde las 11 a.m. De esta manera Outlet Factory y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar quieren ratificar su compromiso y responsabilidad por las mascotas, las cuales serán las grandes protagonistas de esta fecha especial.

Para motivar el amor por nuestras mascotas a las 3 p.m. se realizará un Concurso de Mascotas, en el círculo de la feria PET y la jornada de adopción, en este concurso "Disfraza tu mascota", los dueños pondrán a desfilar a sus mascotas, será una pasarela llena de estos ¨peluditos¨ luciendo increíbles disfraces. El disfraz ganador se llevará una ancheta llena de amor y de productos para consentir a estos amorosos seres que alegran la vida.

La mejor parte está reservada para el día más especial, el día del Triky Triky Factory, así que el domingo 31 a partir de la 1 p.m., acompaña este evento y disfruta de todas las sorpresas que tienen para toda la familia.

