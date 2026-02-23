- Montesacro, el consorcio en el que pesa una poderosa familia paisa, manejará los cementerios de Bogotá

La Alcaldía de la capital firmó el contrato por cinco años y un valor de $53 mil milllones para manejar el Central, Norte, Sur y Serafín bajo supervisión de la UAESP

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), cuyo director es Armando Ojeda Acosta, adjudicó el Contrato #580 de 2025 a la empresa Inversiones Montesacro S.A.S. para la Administración, Operación, Mantenimiento, Explotación, Gestión y Conservación de los cuatro Cementerios de propiedad del Distrito, por un periodo de cinco años y una cuantía por el orden de los $53.025.084.000 millones. Los cementerios son: Central, Norte, Sur, Serafín y el Archivo del Cementerio Central.

Ojeda Acosta aseguró que, con esta determinación, la Alcaldía de Bogotá reafirma su compromiso de contar con la prestación de un servicio funerario de forma permanente, digna y transparente para los Bogotanos. Con la firma del Contrato #580 de 2025 entre el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Armando Ojeda, y César Daniel Cañón López en calidad de representante legal de Inversiones Montesacro S.A.S., la administración del alcalde Galán está dando un paso decisivo para la modernización de los Cementerios Distritales.

Con esta nueva concesión, la Alcaldía de Bogotá garantizará a las familias bogotanas espacios más dignos, seguros y humanizados con la prestación de un servicio eficiente con respeto y de calidad, como lo merecen los usuarios de los cuatro Cementerios Distritales. Según el director de UAESP, Armando Ojeda, este tipo de concesiones trae muchos beneficios para la ciudadanía porque permite modernizar la operación, fortalecer el mantenimiento de la infraestructura, mejorar los tiempos de atención y elevar los estándares de calidad en la prestación de los servicios funerarios de los cementerios. Adicionalmente, permite tener unas reglas claras en la operación y contar con un control permanente de parte de la UAESP y la firma interventora.

La garantía de cumplimiento del contrato quedó tasada por un valor de $5.302.508.400, lo cual permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario. También existe la firma de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, con la cual se busca mantener amparada la UAESP frente a posibles reclamaciones de terceras personas. El valor asegurado en esta póliza es de $2.651.254.200 millones.

Quiénes están detrás de Montesacro S.A.S.

Inversiones Montesacro S.A.S. es una empresa colombiana creada el 20 de junio de 1990 por el señor John Gómez Restrepo y sus hermanos, quienes son los mismos propietarios del Grupo Familia. Esta compañía cuenta con una sede en Bogotá y opera bajo la figura de Consorcio Montesacro conformado por las siguientes empresas: Inversiones Montesacro S.A.S., Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio, Parque y Funerarias, Recordar Previsión Exequial Total y Central Cooperativa de Servicios Funerarios.

Cabe señalar que La Ascensión, Sarcofun, Organización San Francisco, Empresa Cooperativa Funeraria, Grupo Empresarial Aurora e Inversiones el Paraíso Parque Cementerio son todas empresas que pertenecen al Consorcio Montesacro, y en su gran mayoría están enfocadas al tema de cementerios y servicios funerarios. La empresa sueca Essity adquirió la totalidad del Grupo Familia, sin embargo, los Gómez Jaramillo se quedaron con otras empresas como: Mercados la Candelaria, Espumas Plásticas y Cartones de Colombia.

Actualmente, la administración del alcalde Galán trabaja de forma conjunta con el Consorcio Montesacro para que haya una transición ordenada, eficiente y responsable del proceso, de tal manera que permita una implementación progresiva de mejoras en la infraestructura de los cementerios, en la calidad de los servicios y permita garantizar una buena atención al público.

