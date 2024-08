Los dos únicos que han pagado cárcel por el crimen de Jaime Garzón

.Publicidad.

Un cuarto de siglo después del asesinato del humorista político y periodista Jaime Garzón Forero, no es mucho lo que se ha avanzado en su caso judicial.

Han pasado 25 años de acusaciones, teorías conspirativas, señalamientos, falsos testigos, condenados que luego fueron absueltos, etc., y sinnúmero de imprecisiones que lo único que han dejado es que el asesinato de Garzón permanezca impune desde aquel 13 de agosto de 1999 en el barrio Quinta Paredes.

..Publicidad..

Luego de las investigaciones que han estado en manos de ya varios fiscales generales, son pocos los condenados por el homicidio. Uno de ellos, el autor intelectual, el que dio la orden, es aparentemente Carlos Castaño, líder de las AUC, pero este fue supuestamente asesinado por su hermano Vicente en extrañas circunstancias nunca aclaradas. Por el caso Garzón, Castaño fue condenado in absentia a 38 años.

...Publicidad...

Justamente, el otro gran comandante de los paramilitares de entonces era Salvatore Mancuso. De regreso al país, se refirió al caso pero no aportó mayor cosa. O por lo menos ninguna novedad. Confirmó la relación de uno de los dos únicos implicados y condenados en el asesinato de Garzón: se trata de Miguel de Narváez, subdirector de inteligencia del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). De Narváez fue condenado en 2018 a 30 años. No obstante, el hermano de Jaime, Alfredo Garzón, ha señalado que el exfuncionario del DAS cumple esa sentencia no en una cárcel, como se esperaba, sino en una guarnición militar.

....Publicidad....

Tal vez le interese: La bronca de Jaime Garzón con la politiquería, la misma que sigue mandando en Colombia

Según las investigaciones adelantadas en estos años, Miguel de Narváez fue quien convenció a Carlos Castaño de la "conveniencia" de eliminar a Jaime Garzón por sus relaciones con la guerrilla y su trabajo al frente de liberaciones de secuestrados, labor que no era secreta y al contrario ampliamente reconocida.

El otro que pasa sus días recluido y que está íntimamente ligado el crimen de Garzón es Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Este excoronel era el jefe de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, y según lo que han dicho otros exlíderes paramilitares fue esta la unidad encargada de seguir al comunicador, para conocer sus movimientos que llevaron a su muerte en agosto de 1999, cuando Garzón se dirigía a su lugar de trabajo, Radionet, liderada por Yamid Amat.

Recientemente, Plazas Acevedo intentó testificar para la JEP, pero según los jueces que han atendido a su rendición de cuentas, este militar sigue sin aportar verdad y consideran como nulos sus aportes.

Miguel de Narváez y Jorge Eliécer Plazas Acevedo (este último también relacionado con la masacre de Mapiripán de 1997) son los únicos condenados por el asesinato del periodista que con su agudo humor hizo reír y pensar al país.

25 años han pasado desde aquella mañana de viernes en que dos sicarios acabaron con la vida de Jaime Garzón. La impunidad sigue siendo la única cara de esta historia.