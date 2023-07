Iván Name ganó la Presidencia del Senado con los votos de la oposición

.Publicidad.

Mientras en la Cámara de Representante se dio una barrida por parte del representante por Córdoba Andrés Calle de los liberales progresistas, en el senado la disputa estuvo cerrada. Todo indicaba que la elegida sería la senadora Angélica Lozano quien era la candidata oficial del Partido Verde la colectividad que tenía derecho a presidir el Congreso, pero resultó un corredor inesperado, dentro de los verdes: Iván Name.

Se dejó contar en la plenaria del Congreso y su campaña se centró en la búsqueda de votos por fuera de su partido y los afines al gobierno. Terminó imponiéndose por 4 votos logrando los siguientes apoyos: 14 votos conservadores; 11 del Centro Democrático; 10 de Cambio Radical; 1 de la U, del Partido Verde el suyo y 5 sin identificar. El resultado tiene que entenderse como una derrota del gobierno después de haber contado con dos senadores de sus entrañas: Roy Barreras y Alexander López.

Iván Name Vásquez nació en Barranquilla y es primo hermano del Senador José David Name del Partido de la U, pero se arraigó en Bogotá donde ha realizado su vida política. Cumple su sexto período en el Congreso. Empezó como diputado liberal en la Asamblea de Cundinamarca, hizo un paréntesis para dedicarse a comienzos del 2000 a sus negocios de construcción. Su familia asumió la política y su esposa María Clara Ramírez llegó al concejo de Bogotá, asiento que le dejó en el 2011 a la hija de ambos María Clara Name quien aún es concejal de Bogotá.

Andrés Calle es pupilo del ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Fue uno de los primeros liberales que adhirió a la candidatura de Gustavo Petro junto a su hermano Gabriel quien dirigió la campaña del Pacto Histórico en Córdoba y fue el viceministro de Alfonso Prada, cargo al que renunció para lanzarse como candidato a la gobernación del departamento.

Se enfrentará a Erasmo Zuleta quien obtuvo el aval del Partido Liberal por parte del Cesar Gaviria quien deberá convocar a la convención del partido en los próximos tres meses por instrucción del Consejo Nacional electoral. El expresidente tendrá que lidiar con la creciente corriente de liberales progresistas liderada por Velasco que con el triunfo de Gustavo Petro se fortaleció como puede verse con la llegada de Calle a la presidencia de la Cámara con la camiseta liberal.