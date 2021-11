Intervención con agresividad: la marca registrada de Duque en Santa Marta

No se sabe si lo hizo por una rabia intrínseca que tiene con los samarios por elegir a una mujer con una ideología diferente, como es su alcaldesa Virna Johnson o si fue por el enojo de no cumplir la promesa que le hizo a Santa Marta, cuando estuvo en campaña por una calle reconocida del barrio Pescaíto, en donde se comprometió a arreglarle el problema eterno a la ciudad durante su mandato.

Y al ver que mientras esa entidad lo lograría y él no, (porque ya no le queda mucho tiempo para hacerlo, debido a que su período presidencial termina en agosto del próximo año) optó por intervenir acometivamente a esa empresa, creada por la Alcaldía distrital después de que pudieron quitársela a una empresa privada que la tenía en su poder desde el año 1991, es decir, por 27 años.

"En el PMU solicitamos respeto al derecho al trabajo de los funcionarios de la Essmar. Santa Marta no resiste una masacre laboral en pleno proceso de recuperación. No declinaremos, seguiremos en la lucha por el Cambio. El pueblo samario es nuestra fuerza", recalcó.

Con la última acción perpetrada el pasado martes a la empresa Essmar de Santa Marta se confirma una vez más que al actual gobierno de Duque tiene su marca registrada en la ciudad y es porque no le interesa más nadie, salvo la situación política de sus amigos políticos de esta región, quienes están asustados o preocupados porque, debido a sus malas, pésimas y ningunas gestiones adelantadas desde el Congreso, no avizoran un triunfo en las elecciones que se avecinan, pues los magdalenenses ya despertaron y saben o están muy conscientes de que no hicieron nada por el territorio o el pueblo y es de lógico pensar que se las van a cobrar en las urnas.

No obstante, varios de sus ministros se reunieron con los alcaldes del pacto y con quienes de seguro les envió las directrices o pasos a seguir, por supuesto con las condiciones de gratificar sus "buenas" colaboraciones con unos proyectos enormes a fin de que ellos tuvieran con qué demostrar después a sus electores o ciudadanos "sus obras", sin embargo, a seis meses de que se acabe este gobierno presidencial, todavía no han recibido nada de él, pero ya no pueden hacer nada o echarse para atrás los alcaldes, pues un pacto es un pacto y más cuando se hace con alguien tan poderoso que no le importa qué más digan de él en contra, pues su desprestigio no solo ante los colombianos sino ante el mundo entero está por debajo del suelo, peor que el del vecino presidente con el cual siempre se compara, para intentar levantarse o superarlo.