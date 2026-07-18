- Inteligencias múltiples

La Inteligencia es difícil de definir y hoy hay muchas variables que afectan el coeficiente Intelectual=CI. Para medir el CI se utilizan las pruebas de Weschler que miden la capacidad el vocabulario, lenguaje receptivo, la capacidad de pensamiento con palabra, el pensamiento abstracto, velocidad para procesar información visual o auditiva, la memoria secuencial y auditiva. Si hay un nexo entre el niño que tiene un CI alto y su rendimiento escolar pero no podemos decir que el éxito de la vida depende de un tipo de inteligencia. Howard Gardner, psicólogo de investigación de la universidad de Harvard, estableció luego de varias investigaciones que las personas tienen por lo menos 8 inteligencias diferentes. Algunas de ellas estarían mas desarrolladas que otros. Al detectar cuales están mas altas se pueden fortalecer las mas débiles.

Seria importante en este punto definir los 8 tipos de inteligencia

Inteligencia verbal/ lingüística: Se caracteriza por un excelente vocabulario, una maravillosa capacidad narrativa, buena memoria para lo que escucha y generalmente son buenos y asiduos lectores. la persona con buena inteligencia lingüística tiene buena ortografía, le encanta hablar y escribir sobre lo que le ocurre y hacen buena asociaciones verbales para acordarse de lo que tiene que hacer. Igualmente se le facilita hablar en presentaciones publicas.

Se caracteriza por un excelente vocabulario, una maravillosa capacidad narrativa, buena memoria para lo que escucha y generalmente son buenos y asiduos lectores. la persona con buena inteligencia lingüística tiene buena ortografía, le encanta hablar y escribir sobre lo que le ocurre y hacen buena asociaciones verbales para acordarse de lo que tiene que hacer. Igualmente se le facilita hablar en presentaciones publicas. Lógica/Matemática: Las personas que poseen esta Inteligencia les gustan la matemáticas y resuelven cualquier tipo de problema bien y rápido. Son personas interesadas en saber como funcionan las cosas, memorizan de manera secuencial cualquier juego matemático. Son buenos para el ajedrez, también necesitan referentes visuales como mapas visuales como mapas o graficas para una presentación o mientras escuchan una charla.

Las personas que poseen esta Inteligencia les gustan la matemáticas y resuelven cualquier tipo de problema bien y rápido. Son personas interesadas en saber como funcionan las cosas, memorizan de manera secuencial cualquier juego matemático. Son buenos para el ajedrez, también necesitan referentes visuales como mapas visuales como mapas o graficas para una presentación o mientras escuchan una charla. Inteligencia Visual _ Espacial: las personas que tienen una fortaleza en esta inteligencia prefieren un mapa a direcciones verbales o escritas, les gustan los pasatiempos como son la fotografía o la pintura, mientras escuchan siempre dibujan algo ya sea una grafica o un mamarracho. En una revista ven las imágenes y no les interesan los textos. Para memorizar cosas nuevas hacen un diagrama grafica o mapa. Estos individuos para una presentación prefieren pintar o escribir y les encanta pintar imágenes.

las personas que tienen una fortaleza en esta inteligencia prefieren un mapa a direcciones verbales o escritas, les gustan los pasatiempos como son la fotografía o la pintura, mientras escuchan siempre dibujan algo ya sea una grafica o un mamarracho. En una revista ven las imágenes y no les interesan los textos. Para memorizar cosas nuevas hacen un diagrama grafica o mapa. Estos individuos para una presentación prefieren pintar o escribir y les encanta pintar imágenes. Inteligencia Kinestésica o corporal: los niños que tienen este tipo de Inteligencia les encanta la educación física y toda clase de deportes. También usan las manos en labores como coser o usar madera. Son personas que siempre se mueven o aunque solo mueven los pies. Al ver las cosas las toca automáticamente. Aprende con el movimiento del cuerpo mientras habla. Para memorizar algo lo escribe hasta que se lo aprenda, El niño puede jugar con el lápiz tocar la mesa, o jugar suavemente con el suelo. Los estudiantes les gusta llevar algo que hacer con los demás o llevan una maqueta que demuestre el concepto que van a presentar.

los niños que tienen este tipo de Inteligencia les encanta la educación física y toda clase de deportes. También usan las manos en labores como coser o usar madera. Son personas que siempre se mueven o aunque solo mueven los pies. Al ver las cosas las toca automáticamente. Aprende con el movimiento del cuerpo mientras habla. Para memorizar algo lo escribe hasta que se lo aprenda, El niño puede jugar con el lápiz tocar la mesa, o jugar suavemente con el suelo. Los estudiantes les gusta llevar algo que hacer con los demás o llevan una maqueta que demuestre el concepto que van a presentar. Inteligencia Musical o rítmica: se caracteriza por una gran habilidad musical que se manifiesta en cantar, bailar o tocar algún instrumento musical. Hay facilidad para memorizar cantos o rapeo, las melodías y las letras. No solo las disfrutan sino las almacenan casi de manera inmediata. Para una presentación prefieren ponerles palabras a algún ritmo musical. Si la pueden hacer bailando o cantando o mucho mejor.

se caracteriza por una gran habilidad musical que se manifiesta en cantar, bailar o tocar algún instrumento musical. Hay facilidad para memorizar cantos o rapeo, las melodías y las letras. No solo las disfrutan sino las almacenan casi de manera inmediata. Para una presentación prefieren ponerles palabras a algún ritmo musical. Si la pueden hacer bailando o cantando o mucho mejor. Inteligencia Intrapersonal: Conocen bien sus emociones y saben como manejarlas no dejan que las emociones negativas tomen la delantera sino son capaces de multiplicar las positivas. Tiene buena autoestima son calmados, independientes, tienen carácter y opiniones propias. El Dr. Gardner afirma que esta inteligencia en especial es de las mas importantes para triunfar en la vida.

Conocen bien sus emociones y saben como manejarlas no dejan que las emociones negativas tomen la delantera sino son capaces de multiplicar las positivas. Tiene buena autoestima son calmados, independientes, tienen carácter y opiniones propias. El Dr. Gardner afirma que esta inteligencia en especial es de las mas importantes para triunfar en la vida. Inteligencia interpersonal: Es aquella que tiene que ver con las relaciones interpersonales con las demás personas. Aquí tiene mucho que ver la capacidad de empatía que tenemos. Generalmente estas personas tienen buenos amigos. La gente los busca para dar consejo, son encantadores en cualquier tipo de situación y se les facilita hablar y entenderse con los demás. Son por naturaleza optimistas y echados para adelante.

Inteligencia naturalista/ecologica: las personas que pertenecen a esta categoria son conscientes de su medio ambiente. Les preocupa y cuidan la naturaleza y al planeta. Generalmente se sienten a gusto caminando en el campo jardineando o caminando sobre ella. Sobresalen en actividades que tengan que ver con el campo como puede ser la agricultura. Conocen muy bien los nombres de las plantas, flores y animales. Les preocupa el planeta y lo cuida de manera contundente.

Miren a ver en cual inteligencia se ubica su hijo o hija inclusive ustedes mismos. Puede que tenga varias inteligencias altas pero siempre hay una que sobresale. Lo importante es conocerse y que los hijos se conozcan bien y sepan cuales son sus habilidades y sus debilidades. Igualmente es importante que nuestros hijos se sientan inteligentes, adecuados en algún area de trabajo. He ahi la importancia de saber que hay diferentes inteligencias.

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