[Instrucciones para sobrevivir al caos total] Capítulo 9: ¡no te juntes con esa chusma!

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

abril 15, 2024

Casi todos recordamos la recomendación que le daba doña Florinda a su hijo Quico. Pero, aquí hablaré de otra clase de chusma. Por eso, atiendan esta urgente instrucción porque corren tiempos muy peligrosos: ¡no te juntes con la verdadera chusma!

Ojo-cuidado-peligro: para evitar que determinado sector me malinterprete o me pase cuenta de cobro (Dios me libre y guarde), voy a explicarles qué entiendo por chusma. A propósito, mi abuelita me contaba con espanto historias relacionadas con esa “cosa azarosa”. Eran relatos en los que predominaba la sangre y la sevicia. Desde entonces el escenario no ha cambiado mucho. Cambian sí los nombres de los protagonistas, pero la soberbia y la ignorancia son la misma.

Mi abuelita decía que si a la chusma le daban la orden de matar, mataba. Si la orden de linchar, linchaba. Si la orden de torturar, torturaba. Esa “cosa” actúa sin piedad, sin alma, sin corazón. El fanatismo no tiene entrañas ni ojos ni entendimiento. Si les dicen “pal abismo vamos”, pues para el abismo se van. La chusma es ciega e inmensamente crédula. En este sentido, creen más en su jefe o en sus jefes que en el mismo Dios. El Señor dijo: “mi reino no es de este mundo”. Entonces el jefe de la chusma ya sabemos quién es.

El lector me disculpará, pero debo ser todavía más especifico para evitarme problemas. Chusma no tiene nada que ver con determinado partido político, ni con determinado estrato social, ni con credo religioso. Atención: ser chusma es una condición espiritual, moral. Nadie nace siendo chusma. Es una decisión personal.

En todas las esferas de lo humano subyace esa vil condición, y tienes que ser muy inteligente para desenmascararla. Cuando usted vea que un individuo ha perdido su capacidad de autocontrol, de autocrítica, de raciocinio, de empatía, de comprensión y compasión, entonces se puede concluir que esa persona ha dejado de ser humana para convertirse en chusma. Son indicativos de esa especie oscura los siguientes conceptos: fanatismo, sectarismo, ignorancia, violencia, corrupción, vileza, maldad, malignidad, terrorismo, oscuridad, perversidad, deshonestidad, monstruosidad.

Por eso, atiendan el consejo de doña Florinda, y de paso asuman la misma actitud de Quico en estos terribles tiempos de caos y oscuridad. No te juntes con esas oscuras vibraciones. En esencia, fueron y serán chusma: los cavernícolas, los reptilianos, los resentidos, los odiosos, los amargados, los envidiosos, los cobardes, los traidores, los mentirosos, los iracundos, los violentos, los oscuros, los desadaptados, los destructivos, los psicópatas, los sádicos, los asesinos, los intolerantes, los corruptos, los depravados, los incendiarios, los sanguinarios….