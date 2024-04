[Instrucciones para sobrevivir al caos total] Capítulo 8: por favor, realiza el menor daño posible

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

abril 02, 2024

Todo el que encarna en esta dimensión, mundo o plano, inevitablemente generará daños. Daño a sí mismo, a los demás y al entorno. Alguna actitud hostil, una palabra violenta, alguna mala intención, un mal pensamiento o la omisión culposa son ya, de hecho, mucho daño. Sin vigilancia, sin auto-observación constante podemos, incluso, generar tragedias. Vigilad, repito, vigilad. No seas como los necios que necesitan un policía al lado para saber comportarse. Sé disciplinado y prudente, pues hoy por hoy todos estamos siendo vigilados. Hay un Testigo Fiel de todo cuanto sucede bajo el cielo. Ya nada pasa inadvertido, todo queda registrado y muy pronto serás evaluado.

Sin embargo, que tu actitud, tu pensamiento y comportamiento sean como si no te estuvieran vigilando. Esto se llama libertad interior y madurez espiritual. Cuando hablo de vigilancia, no me refiero a personas o seres de este planeta. La Luz que registra y vigila es un millón de veces más potente que el sol. No se trata de hacer o dejar de hacer por miedo al castigo. Se trata de hacer o dejar de hacer por amor. Ahí está el gran secreto.

Por otra parte, hablamos de una persona perfecta cuando alguien se propone, por regla general, provocar el menor daño posible. La meditación, la oración individual o colectiva, la solidaridad, la mansedumbre, la paciencia, la recta intención, la tolerancia, la resiliencia, los buenos pensamientos le hacen mucho bien al portador de tales actitudes. Pero también beneficia a los demás y al planeta Tierra. A propósito, el mundo de ustedes atraviesa el momento más importante de toda su historia.

El antes y el después ya está marcado. Sepan esto: todo daño, desde el más mínimo hasta el más inmenso, se paga. Nadie puede hacerle trampa a la Ley. Hablo de una Ley eterna, perfecta, infinita y universal. Aquí, allá, más allá, acullá… Quizás cueste entender lo que sigue, no obstante, lo comunico: entre más rápido pagues la deuda mejor para ti. Como es arriba, es abajo.

Todo mal causado exige una reparación. Te podrás burlar de tus hermanos terrícolas, de las autoridades terrestres, pero jamás podrás hacerle trampa y mucho menos corromper o sobornar la Justicia Celestial. En su momento tú mismo lo comprobarás. Estás muy a tiempo para evaluar tu vida antes de ser evaluado en un Juicio que te hará temblar.

Información: en el tiempo actual hay más caos y confusión que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Se está generando un daño desproporcionado a partir de las oscuras vibraciones del odio. El resentimiento, la envidia, la sed de venganza, la soberbia, la ira y lujuria… todas esas pasiones desenfrenadas provocaron un corto circuito. El que no sea consciente de la situación actual es porque está muerto en vida. No está vivo todo el que camina y respira y habla y piensa y come y excreta… Vive más que nada el que permanece en el centro del Amor, del Poder, de la Luz.

Por último, si amas a los inocentes niños y niñas, y a los seres más puros que son los animales y demás seres vivos de la naturaleza, decide vibrar y palpitar en el amor, la empatía, la paz, la fraternidad, la unidad. Todos somos uno. De la Unidad venimos y hacia la Unidad nos dirigimos. No te culpes más, no te juzgues más, ni critiques, ni juzgues ni condenes a los demás. Pon en orden tu casa y el mundo cambiará. Que la Luz te enseñe a generar el menor daño posible. Un daño mínimo, ínfimo, insignificante. Yo creo que lo logras, imagino que lo logras. Es.