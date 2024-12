Influencer colombiano hizo outfit para ser uno de los falsos positivos

.Publicidad.

Dave Ramírez es un influencer bogotano, quien se ha hecho famoso por sus videos sobre outfits o pintas, que realiza sólo o en compañía de su novia Sofía (@sofiamood), quien también es creadora de contenido y realiza un contenido similar. Los videos del joven se caracterizan por ser creativos y entretenidos, como la vez en que un hombre lo agredió con un balde y él convirtió ese objeto en un instrumento para crear uno de los reels más exitosos de su cuenta. Hace días hizo uno sobre los falsos positivos que encendió la polémica.

Su último video también se caracteriza por su ingenio, pero dividió a sus seguidores, entre quienes lo aplauden por su ingenio y por haberse apersonado de una problemática muy seria, así como quienes piensan diferente y lo atacan.

El video comienza con Dave diciendo que la pinta es para ir a buscar trabajo, pero no cualquier trabajo, sino el que buscaban los más de 6.000 jóvenes que fueron asesinados por la fuerza pública y presentados como falsos positivos. Incluso al comenzar el contenido el joven dice "Hola, soy Dave o quizás después de este video, era Dave".

La razón que motiva el video está ligada a las imprudentes agresiones del congresista Miguel Polo Polo, a quien Dave refiere en el video, contra las Madres de Soacha semanas atrás, que indignaron a miles de colombianos en las redes sociales. Ya que muchos consideraron que, independientemente de la postura política que pueda tener una persona, no se puede revictimizar a una mujer que perdió a su hijo de una forma tan aberrante.

Al ser un tema ligado a la realidad política del país y a la diferencia de discursos de izquierda y derecha, hay quienes atacaron a Dave por este contenido, pero también muchos seguidores quienes le aplaudieron haber utilizado su ingenio para alzar su voz por un tema tan importante.

Parece que mientras congresistas como Miguel Polo Polo cuestiona el número de jóvenes asesinados, como si el hecho fuera justificable en el caso hipotético de que la cifra no fuera correcta, son los influencers los que ayudan a que muchos colombianos no pierdan de vista lo importante y que opinan que este tipo de tragedias, independientemente del número de víctimas, no se deberían volver a repetir.