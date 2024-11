El despreciable desplante de Polo Polo a las mamás de los falsos positivos; "apoyan al guerrillero Petro"

.Publicidad.

Esta semana, las autodenominadas Madres de Soacha o también conocidas como las mamás de los falsos positivos, quienes son reconocidas por la búsqueda de justicia que han emprendido luego de la desaparición de sus hijos por parte de militares colombianos, se tomaron un patio en el Capitolio, más precisamente en la plaza Rafael Nuñez. Lo hicieron con la intención de instalar una obra de arte, construida en caucho, con la que querían reivindicar a sus hijos. El acto transcurría sin novedades, hasta que el congresista de derecha Miguel Polo Polo agarró estas obras y las arrojó a la basura.

El hecho de que el homenaje de las mujeres esté centrado en unas botas no es casual y hace referencia a que cuando los cuerpos aparecieron como si fuera los de guerrilleros dados de baja en combate, un detalle llamó la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación, que los jóvenes, algunos menores de edad, tenían las botas al revés: como si alguien los hubiera preparado antes de matarlos.

..Publicidad..

| No se pierda: Miguel Polo Polo se le voltea definitivamente al Centro Democrático

...Publicidad...

El congresista no sólo no se ha disculpado por su agresión, sino que en una entrevista con el medio Revista Semana se expresó de la siguiente manera: "apoyan al guerrillero Petro instrumentalizando a sus hijos muertos- si es que lo están-, y dicen que el Estado es asesino, pero no se acuerdan de los crímenes del otro lado. Ellas están politizando las muertes de sus hijos".

....Publicidad....

El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una queja disciplinaria contra el congresista y el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, también anunció medidas contra Miguel Polo Polo. Además, desde su cuenta de X @MAFAPO, las Madres de Soacha también aseguraron que firmaran la denuncia penal respectiva.

"Esto apenas comienza. No permitiremos que nadie más se burle de nuestro dolor y el de más de 6.402 víctimas de los mal llamados falsos positivos", decía la organización en el trino.

| Lea más: Miguel Polo Polo: un afro que traiciona a su propia etnia