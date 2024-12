Él es el polémico árbitro que manda en el VAR del fútbol colombiano

.Publicidad.

El arbitraje del fútbol colombiano sigue causando polémica, sobre todo en esta recta final de la Liga BetPlay. Los cuadrangulares semifinales han sido la excusa perfecta para dar cuenta de los errores que, tanto los árbitros de campo, como los del VAR, han realizado y que parecen increíbles. Primero fue en el Nacional vs. Millonarios por el "pie virtual" que validó el penal embajador; y después fue por una falta que no se cobró a favor de Once Caldas y que pudo significar su paso a la final, en la última fecha. En este momento, son más los que están en contra, que a favor de la comisión arbitral, y más al ver a quien la dirige: Imer Machado, un personaje con historial.

"OMITIÓ PENALAZO"

En el segundo tiempo del @cdtolima vs @oncecaldas el arbitro Hinestroza omitió esta sujeccion descarada de Junior Hermandez del pijao a Contreras del blanco, blanco. Era un PENALAZO, increíble que el VAR (Perdomo) NO llamara pic.twitter.com/DTRgoRP8PF — Jose Borda (@JBorda_analista) December 9, 2024

| Vea también: La retadora vida del famoso goleador 'Gato' Pérez como director deportivo de Millonarios

..Publicidad..

Imer Machado, el director de la comisión arbitral que no convence en el fútbol colombiano

No se tiene información clara sobre la llegada de Imer Machado como cabeza de la comisión arbitral, pero, incluso antes de su arribo, ya era reconocido como un árbitro al que le gustaban las polémicas. En muchas ocasiones fue señalado de "favorecer" a Atlético Nacional, por la múltiples finales que le pitó al conjunto verdolaga y donde resultó campeón, pero jamás se probó. Así mismo, también estuvo involucrado en una situación bastante sospechosa con el delantero Carmelo Valencia, a quien le pidió su camiseta después de un partido. El casanareño protagonizó más de un escándalo durante sus 9 años dirigiendo y ahora, como jefe, también lo hace.

...Publicidad...

Imer Machado debutó como árbitro del fútbol colombiano en 2007. En 2008 dio el salto al arbitraje internacional.

Después de retirarse en 2016, parece que el exárbitro tomó la dirigencia de la Comisión Arbitral casi de inmediato. En 2022, según José Borda, ya llevaba 5 años en la labor de enseñar a todos los réferis la labor, tanto en en campo, como en el VAR. Incluso, hace algunos meses, fue el encargado de dar un seminario sobre el uso del videoarbitraje en Colombia, mismo que, en este momento, lo tiene en el ojo del huracán. En más de una ocasión, los duros del periodismo se han preguntado por qué no ha salido y, al parecer, no hay nadie que pueda reemplazarlo, pues los árbitros capacitados están en otras cosas o siguen activos.

....Publicidad....

Mientras tanto, el fútbol colombiano tiene que seguir sufriendo por el muy cuestionado trabajo que los árbitros realizan en cada estadio del país y que, no ha sido algo solamente de estos cuadrangulares semifinales, sino de otros torneos del pasado. Así, se seguirá pensando en lo que pudo ser, pero no fue, por razón de los despistes de los réferis y también de sus compañeros que, incluso con una pantalla al frente, viendo las jugadas desde cualquier ángulo, tampoco son capaces de determinar el error. Como bien dijo Hernán Darío Herrera, técnico del Once, "da putería"

🚨 Hernán Darío ‘El Arriero’ Herrera, en rueda de prensa, tras la eliminación de #OnceCaldas ⚪️



💬 “Da putería (…) el árbitro nos quita la posibilidad de jugar una final, porque nos la quitó” pic.twitter.com/Kt2cgc2tDu — Pipe Sierra (@PSierraR) December 9, 2024

| No se pierda: