Huellas (y casos problemáticos) de Glencore en Colombia

Por: Jairo Echeverry |

noviembre 27, 2024

A propósito de la recién efectuada COP 16 de biodiversidad en Cali, cuyo objetivo fue implementar el marco global de biodiversidad que busca detener y revertir la perdida de la naturaleza, Colombia tiene todavía unos pasivos ambientales muy importantes ocasionados por malas prácticas de minería en el país y que deben ser solucionados. Dentro del grupo de empresas líderes, según el top 10 en minería tenemos a: Cerrejón y Prodeco[1], ambas propiedad de la empresa Glencore.

Glencore es una compañía multinacional, radicada en Suiza, especializada en la producción y comercialización de más de 60 minerales, petróleo y metales en más de 35 países. En 2023 reportaron unas ganancias EBITDA de US$17.1 billones[2].

Problemas internacionales

Glencore se ha visto involucrada en una serie de eventos lamentables relacionados con malas prácticas de minería en otros países:

En Perú, tienen un conflicto con los locales por contaminación de aire, agua y tierra con metales pesados en la mina de cobre Antapaccay, en el municipio de Espinar. Dicha contaminación fue confirmada con estudios de muestras de sangre y orina.[3] En Filipinas, tienen una mina de cobre y oro en las tierras de los B'laan, una de las comunidades indígenas del sur. Los B'laan se organizaron contra la ocupación de sus tierras y, en respuesta, Glencore supuestamente creó y financió una unidad paramilitar secreta en 2012 que aterrorizó a la comunidad y asesinó a los líderes tribales y a sus familias por oponerse a la mina.[4] En la Republica Democrática del Congo (RDC), hay reportes de numerosos derrames tóxicos y vertimiento de aguas residuales de minas que han contaminado el agua dulce, los campos y el ganado en las zonas que rodean las minas, dejando a la comunidad vecina sin agua potable, pérdidas de cosechas e ingresos, e impactos en la salud. Glencore ha sido confrontada con estudios que afirman que el suministro de agua local está contaminado por efluentes industriales con concentraciones de cobre y cobalto muy por encima de los umbrales de la OMS para el agua potable.[5] En Zambia, la empresa fue multada por evasión de impuestos en 2020, por un valor de US$13 millones a través de su subsidiaria Mopani por la operación poco trasparente de la mina de cobre en concesión. Glencore está sujeta a cargos de soborno y corrupción en el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. En mayo de 2022, Glencore se declaró culpable de soborno en relación con sus operaciones en cinco países africanos y acordó pagar 1.500 millones de dólares en multas.[6]

Estos 4 casos internacionales, entre otros tantos, son los más representativos del comportamiento de esta compañía con los países huéspedes donde le permiten operar para extraer sus minerales. A nivel nacional, por supuesto, también existen problemas con esta compañía.

CIADI

Antes de proceder a detallar los problemas de Glencore en Colombia, vamos a mencionar algo importante para entender mejor como se resuelven dichos problemas. El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias en Inversiones (CIADI) es la institución líder a nivel mundial encargada de arreglar las diferencias entre inversionistas y estados, dicha institución pertenece al Banco Mundial. Dentro de la doctrina neoliberal, el estado que requiera inversión extranjera directa (IED) para promover el desarrollo de su economía debe acordar una serie de beneficios y garantías a los inversionistas suscribiéndose a acuerdos internacionales de inversión (AII) que tienen a CIADI como un mecanismo de solución de disputas entre inversionistas y estados,[7] aclarando que dicho mecanismo no es imparcial y tiende a favorecer a los intereses de los inversionistas.[8]

Problemas en Colombia

Glencore ha realizado IED en Colombia en las siguientes proyectos: Reficar, Cerrejón, Puerto Nuevo y Prodeco.

En Reficar, con antecedentes de corrupción en otros países y pese a no tener ninguna experiencia en refinerías, Glencore fue seleccionado en 2006 para participar en el proyecto de modernización. Posteriormente, en 2007 le transfirió a CB&I la construcción de la refinería, alegando falta de experiencia.[9] En 2009 decide abandonar el proyecto sin ser sancionado. Desde que se constituyó Reficar como una sociedad anónima, Glencore controló los órganos de dirección como la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva hasta que abandonó el proyecto en 2009. Este proyecto con CB&I tuvo sobrecostos de más del doble de lo presupuestado. Este caso es considerado como “el caso de corrupción más grave en 200 años de historia”.[10] A pesar de todos los hallazgos encontrados por entes de control, CB&I demanda a Colombia en CIADI con el caso No. ARB/22/11.[11] En Cerrejón, la contraloría hallo evidencias de incumplimiento de la sentencia T614 de 2019 de la corte constitucional por parte de esta empresa afectando el derecho a la salud de personas en la comunidad de Provincial ya que la mina de carbón estaba operando con emisiones de material particulado por encima de los límites permitidos para calidad del aire fijados por el gobierno;[12] igualmente la sentencia, SU698 de 2017, de la misma corte, también fue desobedecida por la empresa vulnerando los derechos de comunidades Horqueta, Gran Parada y Paradero debido a la desviación del arroyo bruno[13], vulnerando en ambos casos, el debido proceso de consulta con las comunidades[14], debido a esta sentencia, Glencore demando a Colombia con el caso No. ARB/21/30[15]; las comunidades de Chancleta, Patilla y Tabaco han elevado denuncias de desplazamiento forzoso[16]; En septiembre 2020, se hizo caso omiso a una solicitud por parte de David Boyd relator de DDHH y medio ambiente de la ONU de detener temporalmente las operaciones, ante el impacto en la salud, de la contaminación del aire y agua sobre el pueblo Wayuu durante la pandemia[17]; muchos trabajadores y extrabajadores no cuentan con apoyo para combatir enfermedades ocupacionales, que por lo general tardan años en desarrollarse tales como la neumoconiosis ya que la empresa niega su responsabilidad ante dichas enfermedades ocupacionales[18]. En Puerto Nuevo, Glencore demanda a Colombia ante CIADI mediante caso No. ARB/19/22[19] debido a que estaba monopolizando el canal de acceso al puerto, que es infraestructura de carácter público, afectando el acceso del mismo a la competencia por parte de Drummond. El fallo obliga a Colombia a pagar $37800 millones de pesos de la pretensión inicial de $252000 millones de pesos.[20] En Prodeco, la empresa patrocinó a grupos paramilitares para desplazar forzosamente a comunidades, y cometer crimines de lesa humanidad[21]. En 2020, ante la caída de los precios del carbón, la empresa solicita al estado la suspensión de sus títulos mineros, la solicitud fue negada, a lo cual en 2021, la empresa anuncia la renuncia de sus títulos mineros[22]. El problema radica en los pasivos ambientales a perpetuidad producto de la operación minera, debido a que los botaderos de material estéril, son químicamente activos, por lo cual, pueden liberar sustancias peligrosas a la salud como sulfuros y mercurio que se filtran al agua subterránea[23].

Un factor común de la minería del carbón a gran escala, gira en torno al conflicto con el agua entre empresas y las comunidades. La minería del carbón demanda grandes cantidades de agua, generando una lenta y progresiva degradación y desertificación en las zonas mineras[24]. Otro factor común, es que las zonas ricas en recursos no renovables de Colombia, son las zonas más pobres y abandonadas por el estado. Ambos factores requieren de un estado que vele por los derechos de sus ciudadanos ante el abuso de empresas como Glencore.

El empleo ofrecido por las empresas en estas zonas mineras no es suficiente para beneficiar a la mayoría de la población. De hecho, el argumento de Prodeco para cerrar la mina, y de paso dejar sin trabajo a unas 5000 personas aprox., es la coyuntura del mercado del carbón en 2020, cuando hace la solicitud de suspensión de títulos. Sin embargo, si esta fuese la verdadera razón del cierre de las minas calenturita y la jagua, entonces surge la pregunta: ¿Cómo explicar la negativa a reabrir las minas en 2021 cuando los precios del carbón se recuperaron y llegaron a niveles muy rentables no vistos hace una década? Dicho incremento de precio podría justificar económicamente la reapertura de las minas debido a que llego a estar en 2022, alrededor de US$400/Ton, lo cual es 4.5 veces el precio de 2018, cuando estaba cerca de US$90/Ton, antes de la crisis de 2020. ver Fig. No. 1. Para más contradicciones, en agosto 2024, Glencore comunica que no abandonara el carbón, como lo había planeado, debido a que los inversores desean seguir en el mercado.[25]

Fig. No. 1 - Precios del carbon en $US/T | Trading Economics

Hay mucha preocupación sobre el manejo de los pasivos ambientales en las minas de Prodeco[26]. Después que Glencore comprará su parte a los otros dueños del Cerrejon: BHP y Anglomerican, en 2021, ya no tiene que ponerse de acuerdo con ellos para tomar decisiones en Cerrejon. ¿Que impide que Glencore haga lo mismo que hizo en Prodeco, ahora en la mina de Cerrejon, renunciando a sus titulos mineros abandonando su responsabilidad con los pasivos ambientales y sus trabajadores? ante el evento que el precio del carbón vuelva a caer. En noviembre 2024, 3 años luego de renunciar a titulos mineros, todavía no se conoce un plan de entrega con solución a los pasivos ambientales de las minas de Prodeco.

Con estos antecedentes, Colombia debe revisar mejor con que empresas hacer negocios. Estos mismos antecedentes pueden explicar la reciente oleada de negativas en las consultas previas, de las comunidades a introducir mineria en sus territorios casos tales como: Cajamarca, Cabrera, Cumaral, Pijao, Jerico, Tamesis, Tauramena, Piedras, y las comunidades aledañas al Paramo Santurban. A nivel internacional tenemos los casos de Ecuador, Panama y El Salvador que también han decidido democráticamente desarrollarse en el plano económico sin recurrir a la mineria como fuente de desarrollo.

